Księżna Kate skradła serca Brytyjczyków i fanów rodziny królewskiej z całego świata. Sympatię zdobyła, gdy zaczęła spotykać się z księciem Williamem. Nic więc dziwnego, że transmisja ślubu pary z 2011 roku przyciągnęła przed telewizory setki tysięcy widzów. Małżonka następcy tronu do dziś może cieszyć się sporą przychylnością rodaków. Kobieta na spotkaniach publicznych chętnie podejmuje się wszelakich aktywności, co jest możliwe dzięki wielu ukrytym talentom księżnej.

Co potrafi księżna Kate? Lista jest naprawdę długa

Na początku tego roku księżna Kate pokazała swoją niezwykłą umiejętność. Podczas wizyty w Narodowym Muzeum Morskim w Kornwalii, gdzie spotkała się z uczniami jednej ze szkół podstawowych, używała języka migowego, aby porozumieć się z niesłyszącym dzieckiem. Takimi samymi kompetencjami może się zresztą pochwalić również książę William. Poza tym księżna Kate jest utalentowana artystycznie. Znana jest ze swojego zamiłowania do fotografii, a wykonywane przez nią portrety członków rodziny są znane fanom. Jednak należy do tego dodać jeszcze znajomość technik rysunku, które można było dostrzec na ręcznie robionej kartce, wykonanej przez Middleton z okazji ślubu jej młodszej siostry Pippy.

Podczas tegorocznej Eurowizji, która odbywała się właśnie w Wielkiej Brytanii, widzowie na całym świecie mogli odkryć kolejny talent księżnej. Zagrała na fortepianie melodię z piosenki "Stefania", która w ubiegłym roku zagwarantowała zwycięstwo ukraińskiej grupie Kalush Orchestra. Podobną niespodziankę przygotowała fanom podczas świątecznego koncertu w Westminster Abbey. Żona księcia Williama niezapowiedzianie dołączyła na scenie do piosenkarza Toma Walkera i akompaniowała jego utwór "For Those Who Can't Be Here". Po wspólnym występie artysta przyznał, że księżna jest "fantastyczna" i "naprawdę wspaniałym muzykiem".

Księżna Kate nie boi się ubrudzić rąk. Chętnie oddaje się ogrodnictwu i sportom

Księżna Kate chętnie opowiada o kilku innych swoich pasjach. Z wielkim zaangażowaniem oddaje się pracom w ogrodzie. Widać to przede wszystkim w zaprojektowanym osobiście przez członkinię rodziny królewskiej skrawku zieleni, który znajduje się w Chelsea. W pracy przy przydomowych grządkach pomagają jej natomiast dzieci. Jednak przy swojej rezydencji księżna hoduje również ule, z których własnoręcznie zbiera miód, aby następnie rozdawać go podczas publicznych wizyt. Uwielbia również gotować, o czym bardzo często wspomina. Najbardziej polubiła przygotowywanie domowych kiełbas i ciast.

Poza tym członkini royalsów żyje bardzo aktywnie. Przygodę ze sportem rozpoczęła już w szkole, gdzie była kapitanem drużyny hokejowej, trenowała wioślarstwo i lekkoatletykę. Dobrze czuje się również na nartach czy na korcie tenisowym. Jednak mało osób wie, że Kate Middleton uwielbia także nurkowanie. Posiada nawet jeden z najbardziej wymagających nurkowych certyfikatów - PADI, który pozwala jej nurkować na głębokości do 30 metrów. Więcej zdjęć księżnej Kate znajdziecie w galerii.