Tomasz Orzechowski od wielu lat bierze udział w telewizyjnych teleturniejach. Księgowy z Łodzi pojawiał się w takich produkcjach, jak "Va Banque" czy "Jeden z dziesięciu". Zrobiło się o nim głośno, kiedy w 2022 roku rozbił bank i zdobył główną wygraną w "Milionerach". Jak sam przyznał, pieniędzy z teleturnieju już fizycznie nie posiada i generalnie ma lekką rękę do ich wydawania. Nie spoczął jednak na laurach! Z powodzeniem startuje w kolejnych telewizyjnych quizach.

"Milionerzy". Udział w quizach jest jego sposobem na zarobek. Tym razem nie wygrał miliona, ale... "To najwyższa kwota wygrana indywidualnie w tym programie"

Ostatnio Orzechowski pojawił się w "Polacy to wiedzą". W formacie emitowanym na antenie TVP uczestnicy muszą wykazać się sporą wiedzą. Takie wyzwania niestraszne są księgowemu z Łodzi. Orzechowski doskonale poradził sobie w rozgrywce i ze studia wyszedł bogatszy o prawie 20 tysięcy złotych. "Dobra, ostatni raz tego chwalenia. Ale 19 tysięcy to najwyższa kwota wygrana indywidualnie w tym programie, to mi wybaczcie" - czytamy w poście opublikowanym za pośrednictwem Instagrama.

Tomasz Orzechowski udaje się na wakacje. Gdzie? Trzeba pogłówkować

Równocześnie Orzechowski przyznał, że robi sobie przerwę od udziału w quizach i wybiera się na wakacje. Aby dowiedzieć się, gdzie milioner będzie nabierał siły na kolejne pojedynki na wiedzę, internauci musieli rozwiązać... zagadkę. "Czas na zasłużony urlop, ja już na walizkach. Kierunek? Wyspa, której anagramem jest słowo "szatynko". Podpowiadamy, że chodzi o grecką wyspę.