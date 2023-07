Stefan Kraft, czyli austriacki skoczek, poznał Marisę Probst ponad dziesięć lat temu. Ich miłość trwa po dziś dzień - zakochani są świeżo po drugim ślubie. Po raz pierwszy stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Wówczas miała miejsce skromna ceremonia, czego nie można powiedzieć na temat drugiego ślubu. Dlaczego para postanowiła pobrać się ponownie?

Stefan Kraft wziął drugi ślub z Marisą Probst. Zdradził powód takiej decyzji

Na Instagramie sportowca możemy zobaczyć zdjęcia z "weekendu pełnego miłości". Pan młody miał na sobie szary garnitur, zaś panna młoda rozłożystą suknię z dekoletem w literę V, która ciągnęła się po ziemi. Ich sesja ślubna odbyła się w bajkowej scenerii, na świeżym powietrzu. W komentarzach nie brakuje gratulacji. Wielu jednak zastanawia powód, dla którego zakochani postanowili ponownie stanąć na ślubnym kobiercu.

Zawsze planowaliśmy wziąć ślub i ponownie świętować z przyjaciółmi i rodziną po naszym ślubie w małym gronie. Teraz udało nam się to zrealizować i cieszyliśmy się cudownym dniem! Marisa i ja jesteśmy zachwyceni i miło, że tak wielu jest z nas zadowolonych - wyznał skoczek w rozmowie z "Kleine Zeitung".

Stefan Kraft poznał przyszłą żonę na Facebooku

"Pogratulowała mi zwycięstwa w konkursie Pucharu Kontynentalnego w prywatnej wiadomości. Odpowiedziałem, bo od razu ją polubiłem. Potem prześledziłem jej profil od góry do dołu i tak każdego dnia. Potem zaczęliśmy pisać, a na koniec zaprosiłem ją na weekend do mnie. To była miłość od pierwszego wejrzenia" - tak Austriak wspominał początek znajomości z ukochaną. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.