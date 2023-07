Trudno zapomnieć o Annie Ziembie, która swoim udziałem w "Sanatorium miłości" dostarczyła fanom mnóstwo radości i cennych wskazówek na temat tego, jak podchodzić do życia. Największą uwagę skupiła na sobie w finałowym odcinku, kiedy przyjęła oświadczyny od programowego partnera, Piotra Sieroczniewicza. Już wtedy widzowie podejrzewali, że to niekoniecznie musi być prawdziwa miłość. Czas zweryfikował, co jest między nimi i jak wiemy, para bardzo szybko się rozstała. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Sanatorium miłości". Seniorka wraca do gry po nieudanym związku

Anna Ziemba przeszłość zostawiła już za sobą. Seniorka chwali się w mediach społecznościowych licznymi spotkaniami z przyjaciółmi. Co więcej, na zdjęciach pozuje w wyjątkowo odważnych kreacjach, które podkreślają jej figurę. Na jednej z imprez organizowanych przez TVP, na którą zostali zaproszeni także inni uczestnicy "Sanatorium miłości", Anna Ziemba pochwaliła się nowym tatuażem. Na jej ramieniu możemy zobaczyć sporych rozmiarów czerwoną różę, a nad nią latające motyle. Seniorka w ten sposób prawdopodobnie chciała podkreślić, że jest szczęśliwa i wciąż ma energię do zabawy.

5 marca 2023 roku został wyemitowany ostatni, finałowy odcinek piątego sezonu. Już teraz wiadomo, że w przyszłym roku Telewizja Polska planuje pokazać szósty sezon tej uwielbianej produkcji. Prawdopodobnie wydarzy się to w pierwszej połowie roku, zimą lub wiosną. Prowadzącą programu ponownie będzie Marta Manowska. Zgłoszenia należy wysłać przez specjalny formularz, do 18 sierpnia. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Ula i Zdzisław nie rozstali się w zgodzie? Senior puścił parę z ust. Pokojowo nie było