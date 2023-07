Marek Kondrat pierwszy ślub brał przed kamerami. Małżeństwo przetrwało 37 lat

Marek Kondrat jest już postacią kultową w historii polskiego kina. Do najbardziej znanej roli aktora należy bez dwóch zdań Adaś Miauczyński z "Dnia świra" w reżyserii Marka Koterskiego. Jednak na koncie gwiazdy znajdą się również takie produkcje jak "C.K. Dezerterzy", "Psy" czy "Kiler". Pomimo tak dużej popularności, mężczyzna niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Niewiele wiadomo o jego obecnym małżeństwie z Antoniną Turnau. W przeciwieństwie do poprzedniego związku. Z Iloną Kondrat rozwiódł się w 2009 roku.

Pierwsze małżeństwo Marka Kondrata. Ilonę poślubił przed kamerami

Marek Kondrat, razem z ówczesną partnerką Iloną Gagajek, był bohaterem dokumentu z 1972 roku "Bardzo młodzi oboje", który dokumentował problemy samodzielnego życia młodych. W filmie pokazano również ślubną ceremonię pary, która odbywała się w urzędzie stanu cywilnego. Niedługo potem małżeństwo doczekało się pierwszego syna - Mikołaja. Ten przez długi czas próbował swoich sił w aktorstwie, co ostatecznie porzucił i poświęcił się pomocy ojcu w prowadzeniu sklepu z winami. W 1980 roku na świat przyszło drugie dziecko pary. Obecnie Wojciech może pochwalić się muzycznym talentem, który wykorzystuje jako skrzypek w Filharmonii Warszawskiej.

Marek Kondrat rozwiódł się po 37 latach. Wszystko przez jego pasję?

Przez lata Kondratowie uchodzili za naprawdę udane małżeństwo, a doniesień o jakimkolwiek kryzysie na próżno było szukać. Wszystko miało się zmienić w 2004 roku, kiedy Ilona Kondrat zrezygnowała z dziennikarstwa i otworzyła szkołę jogi. Kobieta zafascynowała się filozofią Wschodu, kiedy wyjechała do Austrii.

Trzy lata później zwrot nastąpił również w życiu aktora. Marek Kondrat zdecydował się przejść na emeryturę i poświęcić się branży winiarskiej. W relacji magazynu "Świat i ludzie", który powoływał się na znajomego pary, Ilona Kondrat miała nie być zadowolona z nowej pasji męża, a szczególnie z faktu, że zaangażował do pracy w sklepie ich starszego syna. Koniec końców kobieta miała złożyć pozew o rozwód, który sfinalizowano w 2009 roku.

Marek i Ilona Kondratowie KAPiF

Związek Kondrata z Antoniną Turnau wzbudzał wiele kontrowersji. Sytuację skomentowała nawet Ilona Kondrat

W 2015 roku gwiazda "Dnia świra" po raz drugi stanęła przed ołtarzem. Marek Kondrat poślubił wówczas córkę piosenkarza Grzegorza Turnaua, Antoninę. Rodzice kobiety bardzo długo nie mogli zaakceptować wyboru córki. Szczególnie niepokoiła ich duża różnica wieku między narzeczonymi. Jednak ostatecznie wszystkie waśnie w rodzinie zostały zażegnane, a w 2018 roku para doczekała się dziecka.

W rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie" Ilona Kondrat wypowiedziała się na temat nowego związku byłego męża: "To pozytywna wiadomość. Moja reakcja wypływa z filozofii Wschodu: żeby nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do miejsc, ani do ludzi. Podpowiedź płynie z filozofii jogi, która mówi: "sytuacja ma zawsze rację", bo jest, bo się zdarzyła, czy dobra, czy zła". Jak widać, pomimo tego, że ich drogi się rozeszły, to Marek i Ilona Kondratowie pozostają w dobrych relacjach. Więcej zdjęć aktora z pierwszą żoną znajdziecie w galerii.