Omenaa Mensah jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje fanom kulisy swojego prywatnego życia czy aktywności zawodowej. Nie brakuje też popularnych selfie. Dziennikarka prezentuje fanom również swoje stylizacje czy fryzury. A z tymi ostatnimi zdarzało jej się nieraz eksperymentować! Choć na co dzień stawia na naturalny look, czyli bujne afro, to na jej głowie gościły już proste zarówno długie, jak i krótkie włosy.

Prawdziwe włosy Omeny Mensah. Tak wygląda dziennikarka

Omenaa Mensah może pochwalić się wyjątkowo bujnymi, ciemnymi sprężynkami na głowie. Afro można podziwiać na jej zdjęciach z dzieciństwa i obecnie. Mimo że dziennikarka regularnie zmienia swoje fryzury, to jednak zawsze wraca do korzeni, które zawdzięcza afrykańskiemu pochodzeniu po ojcu z Ghany. Kobieta jednak zmienną jest i również Omenie zdarza się wyprostować włosy, upiąć je w wygodny kok czy zapleść w liczne warkocze.

Jakiś czas temu Omenaa Mensah wrzuciła na Instagram zdjęcia w nowej fryzurze. Wtedy zdecydowała się na wyprostowanie loków, wywinięcie końcówek oraz grzywkę na bok. Nowe uczesanie było pełne objętości, o której niejedna kobieta może pomarzyć. Fani byli oczarowani i chętnie komplementowali dziennikarkę w komentarzach. O kilka słów pokusiła się nawet Anna Kalczyńska.

Omenaa Mensah ma nową fryzurę. Odważne cięcie

Wyglądasz jak milion dolarów. Świetna fryzura, chociaż w naturalnej też jest super.

Pięknie pani wygląda.

Super wyglądasz, Omena! I brawo za aktywność - dodała Anna Kalczyńska.

Podobny zachwyt budzi Omenaa w całkiem gładkich i wyprostowanych włosach. "Ale zmiana! Szok. Przepięknie", "Super" - komentowali fani, gdy dziennikarka pokazała im się w takim wydaniu.

Omenaa Mensah chętnie też wiąże swoje włosy w wygodne koki lub stylowe warkoczyki. Takie fryzury doskonale sprawdzają się w czasie upalnych dni czy podczas wycieczek.

