Emilia Dankwa o Roxie Węgiel. Nawiązała do jej narzeczonego [PLOTEK EXCLUSIVE]

Emilia Dankwa dała się poznać szerszej publice jako Zosia z "Rodzinki.pl". Na plan serialu trafiła w wieku siedmiu lat, a dziś jest już prawie pełnoletnią damą. W rozmowie z nami zdradziła swoje najbliższe plany i przy okazji opowiedziała o znajomościach z show-biznesu. Podczas swojej drogi zawodowej miała okazję poznać Roxie Węgiel, która jest od niej odrobinę starsza.

Emilia Dankwa o Roxie Węgiel i narzeczeństwie w młodym wieku. Wspiera jej decyzję

Gwiazda "Rodzinki.pl" poznała Roxie Węgiel na planie "Familiady", show stacji TVP. Dziewczyny wystąpiły w tym samym odcinku. Co Dankwa uważa o poczynaniach zawodowych wokalistki? "Uważam, że jej kariera rozwinęła się świetnie. Pamiętam jej pierwsze występy, które porównuję do teraźniejszych i widać teraz, ile ma w sobie pewności siebie" - powiedziała Dankwa podczas wywiadu IG Live. Warto podkreślić, że Węgiel jest od niej niewiele starsza. Jako osiemnastolatka ma już narzeczonego, co wywołało w mediach niemałe kontrowersje. Czy Dankwa wyobraża sobie siebie w najbliższej przyszłości z pierścionkiem zaręczynowym?

Wspieram decyzję Roksany, ale w moim przypadku zdecydowanie nie. To nie jest mój plan na życie. Mam siedemnaście lat, w tej chwili nie jestem w żadnym związku. Nie śpieszy mi się. Nie chciałabym się wiązać tak na poważnie, na stałe w tak młodym wieku.

Znana wedding plannerka podzieliła się wizją ślubu, która pasowałaby do Węgiel. "Ten ślub musi być bardzo mocno spersonalizowany, więc jak myślę sobie o Roxy, no to na pewno będzie impreza z przytupem i na pewno w rytmie dobrej muzyki. Myślę, że pod tym kątem będzie bardzo wymagająca, żeby świetnie wyglądać, no i żeby goście się doskonale bawili przy naprawdę dobrej muzyce" - wyznała Izabela Janachowska w rozmowie z Pudelkiem. Po zdjęcia Roxie Węgiel i Emilii Dankwy zapraszamy do galerii.