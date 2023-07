Olivię Williams możecie kojarzyć z "Van der Valk", w którym zadebiutowała w 1992 roku, ale z pewnością znacie ją z kultowej perełki Netfliksa "The Crown". Aktorka wcieliła się w starszą królową Camillę. Fani bardzo szybko połączyli kropki i przypomnieli, że Williams poza ekranem romansowała z kimś, kto w Polsce jest jeszcze bardziej znany. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Olivia Williams o związku z polskim politykiem. "Był moją pierwszą miłością"

Williams i Sikorski poznali się w drugiej połowie lat 80. Polityk studiował wtedy w Oksfordzie, gdzie podczas jednego z przyjęć poznał swoją ukochaną. Znajomość szybko przerodziła się w związek, a Williams przyjechała nawet do Polski, by poznać rodzinę Sikorskiego. "Wtedy myślałam: Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał (...) Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowę" - wyznała w wywiadzie dla "Vivy!" w 2013 roku.

Radosław Sikorski i Olivia Williams. Dlaczego się rozstali?

Z relacji obu stron wynika, że każde z nich miało inne cele w życiu. Sikorski zdaniem Williams "chciał zbawić Polskę" i to z nią wiązał przyszłość, natomiast ona chciała się skupić na międzynarodowej karierze aktorskiej. Para pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Sikorski w swojej autobiografii "Strefa zdekomunizowana" również nazywał Williams swoją "pierwszą miłością".

Jak obecnie wygląda życie Radosława Sikorskiego i Olivii Williams?

Sikorski jest obecnie żonaty z Anne Applebaum, z którą ma dwójkę dzieci. Co ciekawe, mężczyzna poznał swoją żonę jeszcze podczas związku z Williams. Planowali nawet w trójkę wyjazd do Kazimierza. Niestety aktorka się rozchorowała i Sikorski pojechał sam z Anne, co dało początek ich głębszej relacji. Olivia Williams wyszła za dramaturga Rhashnana Stone'a, z którym ma dwie córki. W 2013 roku aktorka w roli przyjaciółki pojawiła się na 50. urodzinach Sikorskiego. ZOBACZ TEŻ: Rutowicz i Jakimowicz tworzyli najdziwniejszy związek w show-biznesie. Prawda okazała się brutalna