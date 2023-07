Edyta Pazura otwarcie o zdradzie. "Monogamia NIE jest naturalna dla człowieka"

Edyta Pazura swojego przyszłego męża, Cezarego Pazurę poznała w pociągu. Dwudziestoletnia wówczas studentka natrafiła na aktora przypadkiem w Warsie. Wkrótce potem para zaczęła się regularnie spotykać, co odbiło się szerokim echem w mediach. Wiele emocji wzbudzała znacząca różnica wieku między zakochanymi. Nie przejmując się prasą, w 2009 roku powiedzieli sobie "tak" i do dziś tworzą zgrany duet. Pazura chętnie opowiada o związku w mediach społecznościowych, dzieląc się sekretami udanego małżeństwa. Ostatnio fani podpytali żonę aktora o zdradę.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura wprowadził dzieciom ograniczenia. "Dwie godziny"

Edyta Pazura została zapytana o zdradę. Intrygująca odpowiedź

Edyta Pazura może pochwalić się niemałym gronem fanów w mediach społecznościowych. Gwiazda jest bardzo aktywna szczególnie na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 250 tysięcy osób. W sieci chętnie dzieli się kulisami prywatnego życia. Opowiada między innymi o małżeństwie czy wychowywaniu dzieci. Ostatnio poruszyła na swoim profilu temat, który potrafi wywołać niejedną dyskusję. W dodatku żona aktora udzieliła zaskakującej odpowiedzi. Gwiazda na InstaStories zorganizowała sesję Q&A. Jedna z internautek wykorzystała ten moment i zapytała Pazurę o to, czy byłaby w stanie wybaczyć zdradę.

Cezary Pazura został ofiarą kawału. Przy okazji wbił szpilę byłej żonie

Zacznijmy od tego, że monogamia nie jest naturalna dla człowieka. Została nam społecznie narzucona (przez religie, władców, którzy chcieli powiększać majątki, etc.), ale... - zaczęła.

Jednak w dalszej części odpowiedziała, że osobiście nie mogłaby o zdradzie zapomnieć. "Nie, nie wybaczyłabym, ale to nie jest kwestia samej zdrady, tylko złamanej obietnicy. I nie tylko w kontekście fizyczności, bo zdrada może mieć wiele wymiarów. Tak samo nie wybaczyłabym zdrady w przyjaźni i pracy" - dodała.

Edyta Pazura o zdradzie fot. instagram/edyta_pazura

Żona Cezarego Pazury szczerze o ich relacji. Zdradziła, czym ją oczarował

Pazurowie są małżeństwem już 14 lat, chociaż na początku wiele osób mówiło, że ich relacja nie potrwa zbyt długo. "Już 14 lat wkurzamy tych, którzy nie wróżyli nam wspólnej przyszłości" - napisała ostatnio Edyta Pazura z okazji rocznicy ślubu. Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na instagramowym profilu gwiazdy internauci postanowili wrócić do początków jej znajomości z aktorem.

Pazura kłóci się z byłą Durczoka o wychowywanie dzieci. Poszło o jedno nagranie

"Co zachwyciło cię w mężu?" - zapytał jeden z użytkowników portalu. Pazura odpisała bardzo szczerze, nie szczędząc partnerowi komplementów. "Kocha ludzi, mimo że ci niejednokrotnie dali mu popalić. Jest szczery, mówi to, co myśli, a nie powtarza jak papuga za innymi, to co jest akurat mile widziane. Jest sprawiedliwy i zawsze pomaga mi rozwijać skrzydła. Najważniejsze: akceptuje wszystkie moje pomysły, a te niejednokrotnie są szalone" - wyznała. Edyta i Cezary Pazura tworzą jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Więcej ich zdjęć znajdziecie w galerii.