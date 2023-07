Margot Robbie jest jedną z najlepszych aktorek w Hollywood. Odkąd wcieliła się w postać kultowej lalki Barbie, oczy całego świata show-biznesu skierowane są właśnie na nią. Po premierze filmu gwiazda chętnie udziela wywiadów. W jednym z nich otworzyła się nieco na temat zarobków. Jak się okazuje, gwiazda spłaciła kredyt hipoteczny matki. W ten sposób chciała zrewanżować się za wsparcie finansowe, jakie otrzymała od niej na początku swojej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek o Barbie. "Postrzegam ją całkiem inaczej". Przywołuje przykład Margot Robbie

Margot Robbie spłaciła kredyt hipoteczny matki. Zrobiła to, żeby się odwdzięczyć

Ostatnio Margot Robbie zagościła w programie "CBS Sunday Morning". W trakcie rozmowy gwiazda wyznała, że od zawsze chciała spłacić dług, jaki miała wobec matki. Jak się okazuje, mama aktorki wzięła pożyczkę pod zastaw domu. Wszystko po to, by pomóc się utrzymać córce i ułatwić jej rozkręcenie kariery. "Brała pieniądze z hipoteki domu i pożyczała mi pieniądze. Zawsze wiedziałam, że muszę to spłacić" - opowiadała.

Margot Robbie pięknie potraktowała fana. Ten gest chwyta za serce

W dalszej części rozmowy wyszło na jaw, że aktorka bardzo poważnie podeszła do pożyczki i wsparcia finansowego, jakie otrzymywała od mamy. Za każdym razem prowadziła szczegółowe notatki, które zachowała do dziś. "Wszystko, co byłam winna mamie, miałam zapisane. Wciąż mam tę kartkę papieru. Zachowałam ją" - wspominała. Kończąc finansowy temat, Margot Robbie zdradziła, że jakiś czas temu udało jej się spłacić dług, który zaciągnęła dla niej mama. "Pewnego dnia, kiedy zarobiłam wystarczająco dużo pieniędzy, po prostu całkowicie spłaciłam ten kredyt hipoteczny. Pomyślałam: Mamo, nie martw się już o ten kredyt hipoteczny. On już nie istnieje". Chwilę później dodała: "Szczerze mówiąc, każdy na moim miejscu zrobiłby to dla swojej mamy" - podsumowała.

Margot Robbie na wspólnym zdjęciu z mężem. Zakochani rzadko pozują razem

Ile Margot Robbie zarobiła na roli Barbie? Kwota jest powalająca

Według szacunków portalu money.pl Margot Robbie za zagranie głównej roli w niekwestionowanym hicie "Barbie" otrzymała 12,5 miliona dolarów. Przypominamy, że aktorka zyskała szerszą sławę i popularność dzięki roli w "Wilku z Wall Street" u boku Leonarda DiCaprio. Od tamtej pory jej kariera poszybowała w górę, a widzowie mogą ją oglądać w różnorodnych produkcjach. Więcej zdjęć Margot Robbie znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Margot Robbie AP Photo