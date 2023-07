Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na co dzień pracują w "Pytaniu na śniadanie". To oczywiście jedno z wielu zajęć prezenterów, ale to właśnie na antenie telewizyjnej Dwójki mamy okazję ich najczęściej zobaczyć. W pracy są elegancko ubrani, mają ponadto profesjonalne makijaże. Jak prezenterzy wyglądają w naturalnej odsłonie? To możecie zobaczyć poniżej.

Cichopek i Kurzajewski zachwycają naturalnością. "Wow, wy wyglądacie tak samo"

Pod najnowszym zdjęciem pary posypało się mnóstwo komplementów. "No nareszcie razem. Świetnie - naturalnie, plażowo, wakacyjnie. Odpoczywajcie! Samych pięknych i niezapomnianych chwil", "Wow, wy wyglądacie tak samo" - napisały fanki. Duet prezenterów pokazał się światu tuż po wyjściu z wody. Cichopek nie ma na skórze grama makijażu, a Kurzajewski zapozował do zdjęcia w zaroście. Znaleźli się tacy, którzy docenili naturalność prezentera.

Ale zarost! Fajnie, stylowo pan wygląda. Oboje wyglądacie pięknie. Dużo miłości.

Cichopek i Kurzajewski zapamiętają te chwile na długo

"Dzisiaj miałam niesamowitą przygodę z rodzinnym nurkowaniem! To był mój pierwszy raz w Morzu Śródziemnym i nie mogłam się doczekać, aby odkryć jego podwodne piękno. Przez chwilę poczułam się jak w innym świecie, otoczona pięknymi roślinami i tętniącym życiem podwodnym. Nurkowanie zwłaszcza z synem, dla którego odważyłam się to zrobić, było jeszcze bardziej wyjątkowe, ponieważ mogliśmy dzielić się naszymi emocjami i odkryciami. To był naprawdę niezapomniany dzień" - tak opisała Cichopek przygodę z nurkowaniem, po której wykonano powyższe zdjęcie. Po więcej fotografii pary zapraszamy do galerii.