Świat obiegła przykra wiadomość. W niedzielę 23 lipca 2023 roku odeszła Pamela Blair. Amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka miała 73 lata. O jej śmierci jako pierwszy poinformował portal Deadline.com. We wzruszającym wpisie przekazano, że Blair odeszła w swoim domu w Phoenix w Arizonie. Przed śmiercią przez długi czas zmagała się z ciężką chorobą. Pamela była głównie znana z roli w serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica".

Nie żyje Pamela Blair. Miała 73 lata

Pamela Blair urodziła się 5 grudnia w 1949 roku. Przyszła na świat w Bennington w stanie Vermont. Od najmłodszych lat spełniła się jako aktorka, piosenkarka i tancerka. Jednym z jej największych sukcesów był udział w sztuce "A Chorus Line" w 1975 roku. Latami występowała w licznych operach mydlanych. Łącznie można było ją podziwiać w ponad 20 produkcjach. Pamela Blair pojawiała się na małym, jak i na wielkim ekranie.

Na jej ogromny sukces złożyły się takie opery mydlane jak "Jej wysokość Afrodyta" Woody'ego Allena czy "Wszystkie moje dzieci". Ponadto pojawiała się również w kilku serialach. Pamela Blair odegrała rolę w "Bill Cosby Show". Polska publiczność może ją kojarzyć z produkcją "Sabrina, nastoletnia czarownica". Amerykańska aktorka wcielała się w postać mamy głównej bohaterki (zagrała ją Melissa Joan Hart).

Pamela Blair nie żyje. Znajomi z branży ją pożegnali

Pamelę pożegnali znajomi z brodwayowskiej sztuki "A Chorus Line". Aktorka wcieliła się wówczas w rolę Val. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające posty. Jeden z nich należał do Baayork Lee. "Z przykrością muszę poinformować, że odeszła moja dobra przyjaciółka, Pam Blair. Walt Disney, Pammie i ja świętowaliśmy te same urodziny. Zawsze do siebie pisałyśmy, bez względu na to, gdzie byłyśmy tego dnia. Jaką barwną była postacią podczas monologu Val (...) Jesteś teraz wolna, Pammie, więc tańcz, tańcz, tańcz pośród gwiazd" - wyznała. Pod postem pojawiło się również mnóstwo komentarzy od fanów. "To bardzo przykre. Była najlepsza", "Przesyłam szczere kondolencje" - czytamy.