Robert Kudelski to ceniony aktor teatralny i telewizyjny. Większość polskich widzów kojarzy go z serialu "Na Wspólnej", gdzie gra Michała Brzozowskiego. Poza znaną produkcją TVN mogliśmy zobaczyć aktora w "Złotopolskich", "Marszałku Piłsudskim", "Syzyfowych pracach" czy w filmie "Przybyli ułani". Kudelski w rozmowie z Karoliną Sobocińską z Plotka opowiedział nie tylko o aktorstwie, ale także w mocnych słowach podsumował Polaków. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział aktor.

REKLAMA

Zobacz wideo Kudelski mocno o Polakach. "Jesteśmy przemądrzali"

Robert Kudelski mówi, jaki wykrył problem w Polsce. Za granicą to jest karalne

"Nikt na nikogo nie krzyknie na ulicy, na przykład w Niemczech, "ty grubasie", dlatego, że to jest karalne. Ludzie się nauczyli tego" - zaczął aktor. Zwrócił uwagę na to, jak Polacy odzywają się do siebie na co dzień. Często padają wulgaryzmy w stosunku do drugiego człowieka. "Dlaczego my siebie tak bardzo nie szanujemy wzajemnie?" - zapytał Kudelski. Następnie dodał: "Jesteśmy dość krytyczni i pozjadaliśmy wszystkie rozumy. Jesteśmy bardzo przemądrzali". Kudelski ponadto wspomniał o braku stygmatyzacji w innych krajach, w których pracował. W Polsce niestety ta kwestia wciąż jest problemem.

Mam doświadczenie w pracy we Francji czy w Niemczech. Tam nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby prowadzić kampanię społeczną "porozmawiajmy szczerze o otyłości". Nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby kogoś stygmatyzować - wyznał.

Robert Kudelski Fot. KAPiF

Robert Kudelski doskonale wie, jak bolesne mogą być docinki na temat wagi

Robert Kudelski z opatrunkiem na oku. Fani zaniepokojeni

"Jak byłem po zabiegu szpitalnym i musiałem przyjmować sterydy. Przyszedłem do pracy, nie powiem nazwiska, ale wszyscy się domyślą. Spotkaliśmy się na planie, ledwo przyszedłem do garderoby, a ona (dop. red. jedna z aktorek) tak na mnie patrzy i mówi: "No zobaczcie, zobaczcie. Kiedyś to był taki przystojny, fajny facet i tak się zaniedbał". Albo takie rzeczy w komentarzach: "gruba świnia", albo "grubas". To było na porządku dziennym" - powiedział w rozmowie z nami aktor. Po zdjęcia Kudelskiego zapraszamy do galerii.