"Ranczo" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Format był emitowany na antenie TVP przez ponad osiem lat. Polacy uwielbiali śledzić losy bohaterów z Wilkowyj, w których role wcielali się m.in.: Cezary Żak, Paweł Królikowski i Ilona Ostrowska. Choć od emisji ostatniego odcinka minęło już sporo czasu, to serial wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie mogą oglądać powtórki w telewizji. Wszystkie sezony znajdują się też na platformie Netflix.

"Ranczo". Nad kultowym serialowym miejscem wisi widmo zmian

Wilkowyje to miejscowość wymyślona na potrzeby serialu. Produkcję kręcono m.in. we wsi Jeruzalem. Jakiś czas temu, nasza redaktorka wybrała się w to kultowe miejsce i zrelacjonowała, jak się prezentuje. Wygląda na no, że od jej wizyty wiele się zmieniło. Na Facebookowej grupie zrzeszającej miłośników serialu, pojawiły się niepokojące doniesienia. Jeden z użytkowników zamieścił zdjęcie spod kultowego sklepu, którym zarządzała Krystyna Więcławska (Dorota Chotecka).

Na opublikowanym zdjęciu możemy zobaczyć, że budynek wygląda całkowicie inaczej. Niegdyś był o wyrazistym niebieskim kolorze, a przed nim stała kultowa ławeczka, na której uwielbiali zasiadać bohaterowie serialu. Wygląda na to, że sklep został odświeżony z zewnątrz, a jego dotychczasowa elewacja została przemalowana na inny kolor. Teraz budynek ma stonowany szary odcinek.

"Ranczo". Pamiątka po serialu może zostać zniszczona. Fani są zrozpaczeni. "No to doczekaliśmy się remontu"

Udostępnione materiały bardzo szybko doczekały się różnorodnych reakcji. Najwierniejsi fani serialu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Niektórzy z nich byli wyraźnie oburzeni zmianą koloru tak kultowego i sentymentalnego dla nich budynku. "No to doczekaliśmy się remontu. Jeśli zmienią dotychczasowe malowanie, to trochę słabo" - napisał jeden z internautów. "A na co remont, jak dobrze było?" - dodał kolejny. To jednak tylko nieliczne wpisy. Większość osób starało się załagodzić sytuację i panujące nastroje. "Nie ma co się bać, będą serialowe barwy, a remont konieczny" - stwierdziła jedna z internautek. "Wreszcie, bo słabo już to wyglądało. A sklep z pewnością odmalują do stanu serialowego. W innym przypadku byłby to strzał w oba kolana na raz" - zauważyła następna. Wszystko wskazuje na to, że fani serialu mogą spać spokojnie. Na kolejnych materiałach zamieszczonych na grupie widać, że kultowy sklep odzyskuje dawne barwy. Więcej zdjęć z serialu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

