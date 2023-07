Michał Wiśniewski ma szóstkę dzieci. Najmłodszy syn - Noël Cloé ma dwa miesiące, a najstarszy - Xavier, kończy 21 lat. W ostatnim czasie uwagę skupia jednak przede wszystkim jego córka Etiennette. Na początku ubiegłego roku razem z ojcem wydała singiel "Jest tak", który nawiązuje bezpośrednio do utworu Franka Sinatry "That's Life". Fani byli zachwyceni, a dziewczyna zaczęła występować z Wiśniewskim na wielkiej scenie. Okazuje się, że muzyka to niejedyne zainteresowanie nastolatki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski szczerze o dzieciach. Z kogo jest dumny?

Wyjątkowy tatuaż Etiennette

Podobnie jak ojciec, dziewczyna interesuje się tatuowaniem. Nowy tatuaż szesnastolatki przedstawia dwie czarne wiśnie. W relacji na Instagramie napisała. "To jest tatuaż na cześć pana i naszej godności". Etiennette uwieczniła też reakcję ojca i jak możemy zobaczyć, Wiśniewski jest wyraźnie zaskoczony. To nie jedyny tatuaż, jaki ma nastolatka. Ostatnio pochwaliła się też dwoma innymi - słońcem i księżycem, ulokowanymi na przedramionach. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Buczkowska twierdzi, że wygrała w sądzie z Wiśniewskim. On ujawnia prawdę

Etiennette Wiśniewska podąża własną drogą

Dziewczyna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i to tam najczęściej informuje o istotnych dla niej wydarzeniach w życiu. W tamtym roku za sprawą Instagrama dokonała coming outu. 1 sierpnia, z okazji przypadającego na tę datę w Stanach Zjednoczonych dnia dziewczyny, dodała zdjęcie z ukochaną. Etiennette jest trzecim dzieckiem i drugą córką Michała Wiśniewskiego. Jej matką jest Anna Świątczak. ZOBACZ TEŻ: Michał i Pola Wiśniewscy na terapii małżeńskiej. Przed kamerami padły oskarżenia

Etiennette Wiśniewska, Michał Wiśniewski Fot. @etiwisniewska/ screenshot/ Instagram