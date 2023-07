Serial "Lokatorzy" był emitowany w latach 2000-2005 i budził dużą sympatię widzów. Przypominał nieco polską wersję kultowych "Przyjaciół" - grupa bliskich znajomych wynajmowała bowiem mieszkanie i przeżywała różne, zabawne perypetie. W głównych rolach można było oglądać Olgę Borys, Agnieszkę Michalską, Michała Lesienia i Macieja Kowalewskiego. O ile Olga Borys czasem jeszcze bywa na salonach, a Michał Lesień oraz Maciej Kowalewski regularnie grają w popularnych filmach czy serialach, o tyle Agnieszka Michalska zniknęła z mediów. W czasie pandemii całkowicie odmieniła swoje życie.

Agnieszka Michalska robiła aktorską karierę. Potem zniknęła

Początkowo Agnieszka Michalska nie marzyła o karierze aktorskiej. Uczyła się w technikum geodezyjnym, a jedna z nauczycielek zauważyła jej talent. "Zaczęłam brać udział w konkursach recytatorskich, następnie występować w Teatrze Amatorskim 'Dziewięciosił'. Zrozumiałam, że poprzez ten rodzaj sztuki najbardziej chcę się komunikować z otoczeniem" - napisała Agnieszka Michalska na swojej stronie internetowej.

W końcu aktorka ukończyła studia w Łodzi i zaczęła grać na deskach teatru w Radomiu. W tym czasie otrzymała też propozycje filmowe - zagrała w "Pestce" Krystyny Jandy oraz "Szabli od komendanta" Jana Jakuba Kolskiego. W końcu trafiła do "Lokatorów", dzięki którym zyskała rozgłos i duże grono fanów. Potem widzowie mogli podziwiać ją w "Mamuśkach", "Kryminalnych", "Ojcu Mateuszu" czy "Pierwszej miłości". W czasie pandemii postanowiła jednak zmienić swoje życie i po 20 latach mieszkanie w Warszawie wyprowadziła się na wieś.

Spędziłam ponad 20 lat w Warszawie, bardzo chciałam tam być, bardzo lubiłam to, co robię i naprawdę myślę, że wykorzystałam swój czas i potencjał. Kiedy przyszła pandemia i zaczęły się wyłączać teatry, plany zdjęciowe, to zrozumiałam, że nie mam co siedzieć w mieście, tylko jadę na wieś - powiedziała w "Dzień dobry TVN".

Obecnie aktorka mieszka w Mrągowie i jest dyrektorką w Mrągowskim Ośrodku Kultury. "Korzystam z doświadczenia, które zdobyłam podczas rocznego pobytu w Nowym Jorku, z mojego doświadczenia producenckiego, teatralnego, filmowego, telewizyjnego. Staram się do tego podchodzić z dużą pokorą, ale i odwagą" - powiedziała.

Nie oznacza to jednak, że rzuciła aktorstwo. Agnieszkę Michalską wciąż można podziwiać na małym ekranie - grała epizodyczne role w "W rytmie serca", "Komisarzu Aleksie" czy "Pod powierzchnią", przez rok wcielała się w Wiktorię Kleczewską w "Na Wspólnej", a w 2021 roku zagrała w "Komisarz mamie".

Mimo że Agnieszka Michalska jest aktywna na Instagramie, to nie ujawnia zbyt wiele faktów ze swojego prywatnego życia. Wiadomo, że jej pasją jest żeglowanie, co chętnie pokazuje na instagramowych zdjęciach. Nie wiadomo za to, czy jej serce jest zajęte. Aktorka była kiedyś żoną Mariusza Drężeka, którego poznała na planie "Lokatorów". Para wzięła ślub w 2002 roku, a rok później powitała na świecie syna Ignacego. Agnieszka i Mariusz bardzo dbali o ochronę prywatność, dlatego dopiero po dwóch latach od rozwodu media dowiedziały się o tym fakcie. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak zmieniła się Agnieszka Michalska.