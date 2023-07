Katarzyna Guzik jest influencerką, która dokumentuje na Instagramie własną historię. Kobieta pokazuje, jak udało jej się zrzucić 100 kilogramów przez trzy lata. Za każdym razem podkreśla, że dokonała tego bez pomocy specjalistycznej diety rozpisanej przez dietetyka oraz korzystania z usług trenera personalnego. Jak to możliwe? W jednym z wywiadów opowiedziała, co w jej przypadku sprawdziło się najlepiej.

Katarzyna Guzik schudła 100 kilogramów w trzy lata. Teraz inspiruje innych

Katarzyna Guzik zgromadziła w mediach społecznościowych niemałą rzeszę obserwujących, jej poczynania śledzi prawie 155 tysięcy osób. Kobieta chętnie pokazuje im, jak spektakularną metamorfozę odbyła. Dzięki zmianie stylu żywienia, jej życie diametralnie odmieniło się na lepsze. Oprócz tego dzieli się z fanami autorskimi przepisami na zdrowe smakołyki.

Katarzyna Guzik schudła 100 kilogramów w trzy lata. Zdradziła, jak tego dokonała

Część fanów z pewnością głowi się na tym, jak udało jej się schudnąć sto kilogramów bez specjalistycznej pomocy. Jakiś czas temu Katarzyna Guzik gościła w programie "Dzień dobry TVN". Wówczas uchyliła rąbka tajemnicy i otwarcie przyznała, że w jej przypadku sprawdził się deficyt kaloryczny.

Influencerka dodała, że przez kilka lat odchudzania nauczyła się, jak zdrowo jeść, nie eliminując ulubionych potraw, czy przekąsek. "Cały proces to było trzy i pół roku. To był bardzo przemyślany proces, proces z obliczaniem deficytu kalorycznego, proces z obliczaniem kalorii, ale nie eliminowaniem wszystkich rzeczy, które lubię. Wszystkiego uczyłam się na sobie, to jest wiedza, którą zdobywa się przez długi czas" - opowiadała. Więcej zdjęć Katarzyny Guzik znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

