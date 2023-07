Iga Świątek, mimo zaledwie dwudziestu dwóch lat, ma na koncie fenomenalne osiągnięcia. Młoda tenisistka trzykrotnie wygrała French Open (zwany popularnie Roland Garrosem), jednokrotnie zwyciężyła w US Open, a na ostatnim Wimbledonie odpadła w ćwierćfinale. To jednak nie przeszkodziło jej w utrzymaniu tytułu pierwszej rakiety świata rankingu WTA. Jednocześnie w poniedziałek minął 69. tydzień królowania polskiej tenisistki w tej hierarchii.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o kontuzji

Iga Świątek gra kolejny turniej. Na trybunach nie zabrakło znanych głów

We wtorek pierwsza rakieta świata rozpoczęła kolejny turniej. To już druga z rzędu edycja zawodów WTA w Warszawie, które odbyły się na kortach twardych Legia Tenis&Golf. Pierwsza runda poszła jej gładko - Iga zwyciężyła 6:4, 6:3 z zawodniczką z Uzbekistanu - Niginą Abduraimową i awansowała do drugiej rundy turnieju.

Tak Iga Świątek spędza wakacje. W stroju kąpielowym relaksuje się na jachcie

Polka mogła liczyć na ogromne wsparcie. Nie dość, że jak zawsze, towarzyszył jej ukochany tata - znany wioślarz Tomasz Świątek, to na trybunach zasiadło wiele znanych twarzy. Wśród nich byli m.in. Grażyna Torbicka z mężem czy prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski. Prezydentowi towarzyszyli Sławomir Nitras oraz Cezary Tomczyk.

Turniej tenisowy BNP Paribas Warsaw Open 2023 East News

22-latka nie zapomniała też rzecz jasna o swoich fanach. Po intensywnym czasie na korcie chętnie rozdawała autografy. Jak na razie żadna reprezentantka naszego kraju nie wygrała jeszcze zawodów głównego cyklu rozgrywanych w Polsce. Dobrze więc byłoby zakończyć tę serię i wierzymy, że to właśnie Iga zaspokoi głód wygranej polskich kibiców. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Turniej tenisowy BNP Paribas Warsaw Open 2023 East News