Margot Robbie jest jedną z najbardziej cenionych aktorek w Hollywood. Niebanalna uroda i talent wyniosły ją prosto na szczyt kariery. Gwiazda zyskała szerszą sławę i rozpoznawalność m.in. dzięki roli w "Wilku z Wall Street" u boku Leonarda DiCaprio. Ostatnio Margot Robbie wcieliła się w postać kultowej lalki Barbie w najnowszym filmie o tym samym tytule. Produkcja została bardzo dobrze odebrana przez publikę. Od tego momentu oczy wszystkich ze świata show-biznesu zwrócone są w jej kierunku. Do sieci właśnie trafiło nagranie, na którym aktorka zaskoczyła kolejnym talentem.

Margot Robbie zaskoczyła fanów. Ma nietypowy talent

Film, który pojawił się w mediach społecznościowych, został nakręcony na brytyjskiej premierze filmu "Amsterdam". Możemy na nim zobaczyć Margot Robbie w otoczeniu grupy fanów. W pewnym momencie widzimy tajemniczego mężczyznę, który wręcza aktorce pogiętą kartkę papieru.

Materiał przypominał ściągawkę z języka migowego. Zaskoczona Margot Robbie zapytała: "To dla mnie?". Po czym dodała entuzjastycznie: "Ja to znam!". Po tym stwierdzeniu gwiazda odłożyła na bok rzeczy, które trzymała w ręku i rozpoczęła gorącą dyskusję z fanem. Wszystko wskazuje na to, że aktorka posiada wiele talentów, w tym porozumiewanie się za pomocą języka migowego.

Margot Robbie i Tom Ackerley pobrali się w 2016 roku. Choć oboje udzielają się publicznie, to ich życie prywatne owiane jest tajemnicą. Jednak jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Przy okazji można było zobaczyć, w jaki sposób małżonkowie spędzają wolny czas. Para zapozowała na stoku narciarskim. Oboje byli ubrani w zimowe kombinezony i przybrali śmieszne pozy. Wygląda na to, że para preferuje aktywny wypoczynek w gronie przyjaciół. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.





