Lil Masti w styczniu podzieliła się z fanami radosną nowiną. "Kochani, jestem w ciąży" - napisała pod zdjęciem, na którym pozowała w białej sukni z piórami, eksponującej brzuch. Obok niej znalazł się jej ukochany, który z czułością głaskał krągłości. Od tego momentu jej content składał się głównie z tematów naokoło ciążowych i związanych z dziećmi. Tym razem mogliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądać pokój jej córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Andziaks i Luka o rozstaniu z córką podczas "Azja Express". Pisali list pożegnalny

Lil Masti w pokoju dziecięcym. Tak będzie mieszkało jej dziecko

Aniela Bogusz wraz z partnerem mieszka na obrzeżach Warszawy. W ich posiadłości dominuje minimalizm. Jest jasno i króluje biel oraz pudrowy róż. W takim samym stylu urządziła pomieszczenie dla córki. Zdjęcia opublikowała na Instagramie. "Pokoik naszej córeczki" - brzmi podpis. Możemy zobaczyć białe łóżeczko z baldachimem, które stanęło pod jedną ze ścian. Obok znalazł się regał, gdzie ułożono koszyki oraz zabawki. Na środku umieszczono kołyskę w odcieniach szarości. Oprócz tego jest wygodny fotel oraz okrągły dywan.

Lil Masti kocha minimalizm i rośliny. Jadalnię urządziła w oranżerii

Projekt nie spodobał się internautom. "Ładnie, ale ponuro... Pokój do katalogu, nie dla dziecka", "Od tego białego to oczopląsu można dostać", "Szaro buro i ponuro. Pokój dziecka powinien być kolorowy, a tu tego nie ma. Sztuczność tu bije po oczach" - czytamy w komentarzach. Choć projekt jest stworzony, to jeszcze nie został zrealizowany. Zdjęcia zrobiono w butiku. "Stwierdziliśmy, że nie będziemy od razu robić pokoiku, tylko zrobimy za jakiś czas. Nie spieszymy się z tym. Natomiast przygotowaliśmy u nas w domu takie kąciki z mebelkami dla Arii. Uznaliśmy to za wygodniejszą opcję" - tłumaczyła na nagraniu na YouTube. Lil Masti chętnie pokazuje zdjęcia, na których eksponuje ciążowe krągłości. Te ujęcia, a także jej kadry z ukochanym, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.