Znajomy księżnej Kate zadaje kłam słowom Meghan. Chodzi o pierwsze spotkanie

Księżna Kate i Meghan Markle nie były, delikatnie mówiąc, w najlepszych stosunkach. Choć część ich konfliktów została wykreowana przez brytyjską prasę, o niektórych sytuacjach, które zaważyły na ich relacji, aktorka chętnie opowiadała. Kiedy książę Harry i Meghan Markle odeszli z rodziny królewskiej, przestali się przejmować obowiązującą w niej zasadą "nie narzekaj, nie tłumacz się" - nie tylko zaczęli narzekać, ale również tłumaczyć swój punkt widzenia.

Znajomy księżnej Kate mówi, jaka jest prywatnie

O relacjach z brytyjską częścią rodziny Meghan i Harry zrobili dokument, książę napisał też autobiografię, w której nie szczędził gorzkich słów najbliższym. W serialu dla platformy Netflix Meghan Markle wspominała pierwsze spotkanie z rodziną Harry'ego. Narzekała na nadmierną formalizację i oschłość z ich strony, co zrzuciła na karb stylu życia Brytyjczyków. Nawet żona księcia Williama w zupełnie prywatnej sytuacji miała zachowywać się w stosunku do niej z rezerwą:

Kiedy kogoś poznaję, to go przytulam, zawsze tak robiłam. Nie sądziłam, że to będzie takie trudne dla części Brytyjczyków - mówiła Meghan w serialu-dokumencie. - Szybko zrozumiałam, że ten zewnętrzny formalizm istnieje także w środku. Ale wydawało mi się, że potem, wśród najbliższych, kiedy zamkniesz za sobą drzwi, możesz już odpuścić. Tu ta rezerwa działała zawsze, to mnie zupełnie zaskoczyło - mówiła Meghan.

Anonimowy znajomy księżnej Kate, z którym rozmawiał serwis People.com, zadaje jednak kłam tym słowom. Twierdzi, że księżna Kate kocha bliskość i jest ciepła i czuła nie tylko dla rodziny czy przyjaciół. "Zawsze wita się ze wszystkimi, przytulając i całując. To dla niej zupełnie naturalne".

Kto mówi prawdę? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Harry'emu i Meghan udowodniono jednak kilka sytuacji, w których mijali się z prawdą, lub nieco dramatyzowali. W serialu Meghan narzekała m.in., że musiała bardzo kontrolować kolorystykę swoich strojów. "Nosiłam neutralne kolory" - twierdziła Meghan. Jednocześnie w czasie kilkudziesięciu spotkań w trakcie życia w Wielkiej Brytanii zakładała stroje o bardzo wyrazistych barwach. Meghan twierdziła, że zabrano jej paszport, ale jednocześnie nie przeszkadzało jej to w podróżach poza Europę. Utrzymywała też, że nikt jej nigdy nie uczył etykiety i zasad panujących w tak specyficznym bycie, jakim jest rodzina królewska. Eksperci wielokrotnie wykazali, że jest to kłamstwo.

Podobnych "wpadek" w odniesieniu do opowieści pary jest mnóstwo. A jak wygląda to od strony rodziny królewskiej? Książę William i księżna Kate są wierni temu, czego nauczyła ich królowa Elżbieta - "never complain, never explain" - nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz. Zdjęcia Kate i Meghan znajdziecie w galerii na górze strony.