Izabela Janachowska na co dzień sporo pracuje, rozwijając swoje biznesy, związane z branżą ślubną. Jej mąż - Krzysztof Jabłoński jest biznesmenem, więc na co dzień też raczej nie ma czasu na dłuższy wypoczynek. Para postanowiła zatem spakować walizki i wraz z synkiem Chrisem wybrała się na wakacje do Turcji. Atrakcji mają co niemiara!

Izabela Janachowska jak Barack Obama? To mają wspólnego

Choć połowa wyjazdu już za nimi, Izabela postanowiła pochwalić się ciekawostką odnośnie hotelu, w którym przebywają. Okazuje się, że swego czasu odwiedził go były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama!

A kto był w hotelu przed nami? - napisała Janachowska na relacji, dodając filmik z portretem i podpisem byłego prezydenta USA.

Pobyt w takim hotelu to jednak nie lada wydatek. Jedna noc w takim miejscu w pokoju dla dwóch osób to koszt ponad dwóch tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że Janachowska jest zachwycona jego poziomem. "Hotel, do którego przyjechaliśmy ma wszystko, czego człowiek może oczekiwać na wakacjach - luksusowe zakwaterowanie, piękny teren wokół, pyszne jedzenie i wiele różnych atrakcji!" - wyznała.

Izabela Janachowska chwali się wakacjami. Wskoczyła z synem do basenu.

Izabela Janachowska oddaje się wodnym uciechom. Tancerka rzuciła żartem

Podczas wakacji para dzieli się opieką nad synkiem. Raz ona ma czas dla siebie, raz jej mąż. Spędzają też sporo czasu wspólnie. W dodatku, jak się okazuje, mały Chris jest zazdrosny o mamę.

Już połowa wyjazdu za nami. Mamy swoją małą rutynę wakacyjną- poranne zabawy w basenie, wspólny obiad w jednej z restauracji (zdradzę wam, że jedzenie jest przepyszne!), a na koniec dnia - chwila relaksu np.: masaż w SPA, zajęcia jogi czy golf! Raz ja mam chwilę dla siebie, raz mój mąż - opowiadała. - Chyba Chris nie lubi, jak ktoś całuje jego mamusię - zażartowała.

Małżeństwo zapewne wróci z naładowanymi bateriami. I dobrze, bo przecież przed nimi kolejne wyzwania zawodowe. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.