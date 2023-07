Małgorzata Rozenek-Majdan od lat gości w show-biznesie. Wraz ze wzrostem popularności celebrytka zaczęła aktywnie działać w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi półtora miliona osób. Prezenterka chętnie dzieli się z fanami różnymi momentami. Zdradza zarówno kulisy z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio pokazała, jak wygląda jej poranna rutyna w łazience. Niestety dodane filmy nie spotkały się z aprobatą internautów.

Małgorzata Rozenek zaprezentowała, jak dba o skórę i się zaczęło. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki

Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan zaprosiła fanów do swojej łazienki i pokazała im, jak przebiega jej poranna pielęgnacja twarzy. "Dziewczyny! Zapraszam was na moją poranną rutynę w sześciu krokach" - napisała. Następnie w kilku etapach zaprezentowała, jak dba o skórę, wykorzystując przy tym polską serię kosmetyków.

Na filmie celebrytka zaprezentowała się w naturalnym wydaniu. Z dodanego opisu wynika, że zastosowała serum do twarzy, krem na dzień, rozświetlająco-nawilżający krem, liftingująco-naprawcze serum pod oczy i róż do policzków z kolagenem.

Mimo to, internauci nie do końca dali jej wiarę. Pod udostępnionym nagraniem niemalże od razu wylała się lawina komentarzy. Niestety, większość z nich nie należała do najprzyjemniejszych. Internauci zaczęli jej wytykać nieszczerość i retuszowanie zdjęć. "Filtry też należą do rutyny?" - napisała jedna z internautek. "Mam wrażenie, że pani już w pełnym makijażu była, zanim zaczęła cokolwiek nakładać" - dodała kolejna. "Ale po co ten filtr?", "Makijaż ładny, ale panią ciężko już poznać" - pisały następne. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek-Majdan znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Małgorzata Rozenek-Majdan Instagram/@m_rozenek