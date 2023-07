Echa tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, w którym zginął m.in. syn Sylwii Peretti, znanej z programu "Królowe życia" nie milkną ani na chwilę. Prokuratura ustaliła, że kierowcą był syn celebrytki, który w chwili zdarzenia miał 2,3 promila alkoholu i jechał ze znacznie przekroczoną prędkością.

Grób syna Sylwii Peretti został zdewastowany. Jest komentarz menedżera w sprawie

W piątek 21 lipca odbył się pogrzeb Patryka P. Ostatnie pożegnanie odbyło się w kaplicy na krakowskim cmentarzu Grębałowskim. Na uroczystości zgromadzili się najbliżsi członkowie rodziny oraz tłumy młodych osób. Jeden z kolegów zmarłego wygłosił poruszającą przemowę. Sylwia Peretti od czasu tragedii publicznie nie zabrała jeszcze głosu. Złożyła za to wieniec na grobie z szarfą, na której napisano: "Najukochańszemu synowi. Kochająca mama".

Tak wygląda grób syna Peretti. Na jego pogrzebie pojawił się tłum

Według najnowszych informacji niedługo po pogrzebie doszło do dewastacji grobu Patryka P. Portal Pudelek skontaktował się w tej sprawie z menedżerem Sylwii Peretti i otrzymał jednoznaczny komentarz. "Tak, potwierdzam, że grób Patryka został zniszczony" - przekazał Adam Zajkowski.

Grób syna Sylwii Peretti został zniszczony. Sprawa trafiła na policję

Później menedżer dodał, że odkąd doszło do tragedii, cała rodzina mierzy się z falą niepochlebnych opinii. "Czas powiedzieć dość tej obrzydliwej mowie nienawiści, która nigdy nie powinna mieć miejsca, szczególnie w takiej sytuacji. Mówimy tu o cierpiącej matce, która jest na skraju załamania, która straciła swoje jedyne dziecko, a ataki w sieci cały czas się nasilają. Doprowadziło to do tego, że dzień po pogrzebie Patryka jego grób został zdewastowany, a Sylwię straszono. Ludzie karmią się tą tragedią, podsycając nienawiść, zamiast wyciągnąć wnioski i zadbać o swoich najbliższych" - powiedział Adam Zajkowski. Na sam koniec rozmowy menedżer Sylwii Peretti przekazał, że sprawa została już zgłoszona na policję.