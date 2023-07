Anna Lewandowska bez ogródek. Wyznała, jak się czuje. "Jeden z gorszych dni"

Anna Lewandowska od zawsze uchodzi za tytana pracy. Nie są w stanie jej powstrzymać nawet złośliwe określenia, że "jest tylko żoną piłkarza" czy, że "całe dnie pozuje tylko do zdjęć". Te określenia mogą wydawać się krzywdzące, ponieważ Lewandowska ma na koncie duże sukcesy w karate, na co dzień prowadzi kilka firm, a prywatnie jest też mamą dwóch córeczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska pokazała twarz Laury

Anna Lewandowska nie zawsze ma "z górki". Pokazała, jak spędza gorszy dzień

Jak się jednak okazuje, nawet najlepszym zdarza się mieć gorszy dzień. Ostatnio taki przytrafił się też żonie Roberta Lewandowskiego. W mediach społecznościowych pokazała, jak sobie radzi w takiej sytuacji.

Dzisiaj mam jeden z tych gorszych dni, więc mój plan na wieczór to: maseczka, światło czerwone na buzię, medytacja z nowymi ścieżkami dźwiękowymi, fiszki z hiszpańskiego... i spać - napisała żona zawodnika FC Barceloly.

Lewandowska miała gorszy dzień instagram.com/annalewandowska

"Lewa" mówiła, że zna smak biedy. Autorka biografii o trenerce sprawdziła to

Anna Lewandowska daje z siebie sto procent. Potwierdziła to autorka jej biografii

Anna Lewandowska często organizuje obozy sportowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Jedną z uczestniczek takiego wydarzenia była jakiś czas temu Monika Sobień-Górska (autorka biografii o żonie piłkarza reprezentacji Polski). W swoim dziele zdradziła, że "Lewa" może być wzorem do naśladowania swoich podopiecznych.

Myślałam, że zobaczę celebrytkę, która może raz dziennie zrobi jakiś trening, a później będzie się przechadzać, zapozuje do zdjęcia, bo kobiety przyjeżdżają tam głównie dla niej. A zobaczyłam osobę, która haruje. Jest na nogach skoro świt, bo zanim przychodzi na bieganie o siódmej trzydzieści rano, to zdąży nagrać kilka materiałów, które niedługo potem zamieszcza na Instagramie w formie promocji swoich marek - wyznała w biografii Anny Sobień-Górska.

Jak widać plotki o tym, że Anna Lewandowska jest typową WAG, można śmiało wyrzucić do kosza. Czego by nie powiedzieć - Lewandowska smykałkę do biznesu ma. A jak wiemy - żaden sukces nie rodzi się bez pracy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.