Kariera Macieja Musiała z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Aktor zdobył popularność dzięki roli Tomka z "Rodzinki.pl" i szybko zyskał grono wiernych fanów. Po zakończeniu pracy na planie serialu zaczęło się nim interesować coraz więcej reżyserów, co dało mu możliwość pojawienia się nawet w produkcjach Netfliksa. Wygląda na to, że nie jest to jedyna branża, z jaką się związał. Wystartował właśnie z nowym biznesem.

Restauracja Macieja Musiała w przewodniku Michelin

Maciej Musiał ukrywał to przed fanami od roku. Na warszawskich Alejach Jerozolimskich stanęła jego własna restauracja, w której serwowane są dania przygotowywane przez szefa kuchni z lokalnych sezonowych produktów. Aktor do tej pory nie reklamował jej w mediach społecznościowych, bowiem wierzył, że i bez tego odniesie sukces. Nie mylił się. Restauracja niedawno trafiła do prestiżowego przewodnika Michelin.

MISZELINIAK. Drodzy. Nie przyznawałem się, bo wiedziałem, że poradzi sobie bez reklamy i... poradziła sobie. Ona. Restauracja Muzealna, której jestem współwłaścicielem, po roku funkcjonowania trafiła do przewodnika Michelin. Więc shoutout dla - szefa kuchni, kucharzy, managerki, załogi. Jesteście zaje*iści - pisał Maciej Musiał na Instagramie.

Musiał wie, że w grupie siła. Podziękował współpracownikom

Musiał wie jednak, że takiego sukcesu nie osiąga się samemu. Nie kryjąc wzruszenia, podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do niego. Nie zapomniał też zaprosić fanów, by odwiedzili restaurację, szczególnie teraz, w okresie letnim, gdy działa ogród.

A was - zapraszam @restauracja_muzealna. Szczególnie teraz gdy działa piękny ogród - napisał.

Wygląda więc na to, że Macieja Musiała śmiało można nazwać złotym dzieckiem. Artysta czego się nie dotknie, zamienia się w złoto. Mamy jednak nadzieję, że nie zrezygnuje całkowicie z aktorstwa, bo kto wtedy będzie czarował nas na ekranie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

