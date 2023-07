Na początku maja tego roku media obiegła informacja, że najnowszy sezon hitowego programu "Nasz nowy dom" będzie prowadzić Elżbieta Romanowska. Do tej pory funkcję gospodyni przez wiele lat pełniła uwielbiana przez widzów Katarzyna Dowbor. Nie da się ukryć, że początkowo zmiana wywołała niemałe kontrowersje, a nowa prowadząca musiała mierzyć się z nieprzychylnymi docinkami. Mimo to aktorka zakasała rękawy i z przytupem rozpoczęła pracę na planie programu.

Elżbieta Romanowska nadaje prosto z planu "Nasz nowy dom". To jest jej ulubiony moment

Obecnie Elżbieta Romanowska jest w trakcie nagrań do najnowszego sezonu. Raz na jakiś czas aktorka raczy fanów relacjami z produkcji w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, nowa prowadząca właśnie zawitała do rodziny, mieszkającej w okolicach Wrocławia.

Elżbieta Romanowska o emocjach na planie "Nasz nowy dom". "Poleciały łzy"

W drodze do bohaterów programu aktorka podzieliła się pewnymi przemyśleniami. Przy okazji zdradziła, który moment w programie lubi najbardziej. "Pędzimy do nowej rodziny. Zaskakująca i szalona z tego, co widziałam na zgłoszeniu. Trzymajcie kciuki. Oni nic nie wiedzą. Nie wiedzą, że za chwilę się tam pojawię, to jest chyba najlepsze. To mnie zawsze najbardziej ekscytuje, ta ich reakcja na ten moment, kiedy wchodzę. Uwielbiam, kocham ten moment najbardziej na świecie!" - opowiadała uradowana.

Nieco później pojawiła się nowa relacja. Niestety, ta już nie była na tyle optymistyczna, co poprzednia. Elżbieta Romanowska nagrywała z miejsca, w którym znajduje się remontowany dom. Okazuje się, że budynek jest w fatalnym stanie. Nowa prowadząca nie kryła przerażenia. "Jesteśmy na budowie. Powiem wam, że pracy jest ogrom. Sami chłopcy przyznają, że tak ciężkiego domu, to jeszcze chyba nie mieli" - wyznała. Jednocześnie przyznała, że cała ekipa dwoi się i troi, by zdążyć z remontem na czas. "Wykorzystują każdą chwilę, przynajmniej połowa roboty z dachem zrobiona. Nie mogę wam nic pokazać, ale nasza rodzina będzie miała naprawdę piękny dom" - oznajmiła. Więcej zdjęć Elżbiety Romanowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

