Był Pachut, nie ma Pachuta. Doda wymownie daje znać, co dalej z jej związkiem

Doda i Dariusz Pachut rozpoczęli swój związek krótko po zakończeniu programu wokalistki: "Doda. 12 kroków do miłości". Dorota i Darek nie "złapali" się w show, znali się już wcześniej. Wielu kibicowało ich związkowi, bo widać było wyraźnie, że przeczołgana przez poprzednie relacje Doda przy Pachucie rozkwitła. Niestety, wszystko, co dobre kiedyś się kończy - i tak z pewną dozą pewności stało się miłością pary. Na Instagramie Dody pojawił się nowy sygnał, że to już koniec.

Doda i Pachut milczą na temat swojego związku? Spójrzcie na to zdjęcie

Najpierw z Instagramów Dody i Dariusza Pachuta zniknęły wspólne zdjęcia. Nie ma wspominek z podróży do Azji, wspólnego gotowania i spotkań z rodziną. Doda i jej (były?) partner są obecnie zasypywani przez swoich obserwatorów kolejnymi pytaniami o status ich związku. "Czemu zerwaliście?", "Czemu rozstałeś się z Dodą?", "Doda, bardzo mi przykro z powodu rozstania z Dariuszem" - to tylko niektóre ze słów pojawiających się pod starymi zdjęciami.

Kilka dni temu Dorota postanowiła wreszcie niewerbalnie skomentować plotki o rozstaniu. Na InstaStories dodała zdjęcie z siłowni w odbiciu lustrzanym - wyraźnie widać było, że ma personalizowane etui na telefon z romantycznym zdjęciem z Dariuszem. Kilka godzin później tak samo zrobił sportowiec - również sfotografował się na siłowni i też pokazał, że ma podobne etui z Dodą. Wydawało się, że można odetchnąć z ulgą.

Coś jednak musiało się stać w tych ostatnich dniach, bowiem po etui z Dariuszem u Dody nie ma już śladu. Dorota mało rzeczy robi w mediach społecznościowych przypadkiem, można więc założyć, że był to celowy zabieg:

Doda i Dariusz Pachut rozstali się?

Czyżbyśmy byli świadkami kolejnego rozstania wokalistki? Jedno jest pewne - coś jest na rzeczy, a wspólne zdjęcia pary nie zniknęły bez powodu. Możecie jednak je obejrzeć w galerii na górze strony.