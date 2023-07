Jarosław Bieniuk doczekał się czwórki dzieci. Trójkę z pociech wychowywał z Anną Przybylską, do czasu tragicznej śmierci aktorki, która zmarła na raka trzustki. Później związał się z Martyną Gliwińską, z którą ma syna Kazika. Mimo że ich drogi dawno się rozeszły, a sportowiec jest w nowym związku z Zuzanną Pactwą, angażuje się w wychowywanie najmłodszej pociechy. Na InstaStories zamieścił rozczulający kadr. Kazik bardzo wyrósł.

Jarosław Bieniuk spędza czas z najmłodszym synem

Niedawno Jarosław Bieniuk świętował trzecią rocznicę związku z Zuzanną Pactwą. Zamieścił na InstaStories romantyczny kadr z wakacji z ukochaną. Sportowiec powrócił już do codziennych obowiązków. Bieniuk wiele razy dał się poznać fanom jako wspierający ojciec. Tym razem opublikował na InstaStories urocze wideo, na którym można było zobaczyć, jak spędza czas z najmłodszą z pociech. Kazika na Instagramie regularnie pokazuje była partnerka Bieniuka. Martyna Gliwińska na co dzień opiekuje się chłopcem, ale był piłkarz bierze czynny udział w jego wychowaniu. Kazik rośnie jak na drożdżach, ma już trzy lata. Na wideo był zajęty zabawą i nawet nie zwracał uwagi na to, że jest nagrywany przez ojca. Miał na sobie uroczą bluzkę w paski i czapkę z daszkiem.

Jarosław Bieniuk nie jest już z Gliwińską, ale angażuje się w wychowywanie syna. Tak spędzają czas Fot. Instagram/ jaretpalmer

Jarosław Bieniuk tworzył burzliwy związek z Martyną Gliwińską. Para schodziła się i rozstawała, aż w 2018 roku poinformowali o definitywnym zakończeniu relacji. Kilka miesięcy później celebrytka ujawniła mediom, że spodziewa się dziecka, a jego ojcem jest jej były partner. Więcej zdjęć Jarosława Bieniuka z czwórką dzieci znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Widzicie podobieństwo Kazika do znanego ojca?