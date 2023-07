Agnieszka Chylińska karierę muzyczną rozpoczynała jeszcze jako nastolatka. Najpierw związana była z zespołem O.N.A. Później postawiła na solową karierę i zmieniła też nieco wizerunek. Wierni fani do dziś z zaciekawieniem śledzą jej kolejne poczynania. Wokalistka od wielu lat jest żoną Marka. Para wspólnie wychowuje trójkę dzieci: Ryszarda, Esterę i Krystynę.

Sławna mama nie ujawnia wizerunku dzieci i rzadko o nich mówi. Ostatnio jednak nieco się przełamała i uchyliła rąbka tajemnicy. W mediach społecznościowych opowiedziała o trudach macierzyństwa. Przy okazji wyszło na jaw, że dwójka jej pociech wymaga specjalnej troski. "Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. (…) Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo" - napisała kiedyś na Instagramie.

W rozmowie z "Co za tydzień" zdecydowała się pociągnąć ten temat nieco dalej. Wyznała, że jej nowo wydana piosenka zatytułowana "Synu" jest najbardziej osobistym utworem w karierze. "Jest to piosenka, na którą byłam gotowa, by ją napisać. Wiele już przepłakałam i poczułam, że po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, że moje macierzyństwo nie jest sztampowe i że ten smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie" - opowiadała.

W dalszej części rozmowy wokalistka przyznała się do tego, że zdarza jej się mieć gorsze dni. W takich chwilach wybawieniem staje się dla niej ucieczka w pracę. Szczególną radość sprawia jej koncertowanie. "Gdy jestem na scenie wśród moich ludzi, już mam informację, co trzeba przygotować dziecku do tornistra na poniedziałek. Ta rzeczywistość mojej rodziny i normalnego macierzyństwa, wyjątkowego, ale bycia również żoną, matką, daje mi poczucie, że wychodzenie na scenę jest cały czas atrakcyjne" - tłumaczyła. Więcej zdjęć piosenkarki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

