Grecka monarchia przestała oficjalnie istnieć i pełnić obowiązki w 1973 roku, jednak jej członkowie wciąż zachowują tytuły królewskie. Do rodziny należy między innymi księżniczka Olimpia, która jest córką chrzestną króla Karola III. Ostatnio świętowała 27. urodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądały kulisy Top Model? "Życie prywatne i problemy też były poruszane"

Księżniczka Olimpia urodziła się w bardzo wpływowej rodzinie

Księżniczka Olimpia nie pełni obowiązków królewskich, ale jest bardzo zżyta z członkami brytyjskiej monarchii. Od lat mieszka w Londynie i spełnia się jako modelka. Król Karol III zawsze traktuje jej urodziny w bardzo wyjątkowy sposób, a cały Pałac Buckingham pamięta o tym, aby złożyć jej najszczersze życzenia. To jednak niejedyna wpływowa osoba wśród jej bliskich. Dziadkiem księżniczki jest miliarder Robert Warner Miller, który jest założycielem firmy Duty Free Shoppers.

Meghan i Kate we fryzurze na księżną Dianę? Zobaczcie, czy im pasuje

Księżniczka Olimpia kocha modę

Grecka piękność prowadzi profil na Instagramie, gdzie z niemal 300 tysiącami obserwatorów dzieli się kulisami pracy modelki. Znajdziemy tutaj zdjęcia z pokazów mody i różnego rodzaju sesji zdjęciowych. Co ciekawe, księżniczka Olimpia po raz pierwszy miała okazję się przejść na wybiegu w wieku zaledwie 11 lat. Zadebiutowała wówczas w pokazie Valentino. Na przestrzeni minionych lat pozowała dla magazynów, takich jak "Teen Vogue", "W Magazine" czy "Vanity Fair".

Księżniczka Olimpia ukończyła również fotografię na nowojorskim Parsons School of Design oraz biznes modowy i marketingu na NYU. Oprócz tego w wieku 16 lat odbyła staż w paryskiej siedzibie Diora. Odpowiadała za stylizowanie modelek i była traktowana na równi z innymi stażystkami. "Zakładałam modelkom buty, dbając o to, by wszystko wyglądało idealnie" - wspominała Olimpia w rozmowie z "Miss Vogue". Zdjęcia księżniczki Grecji znajdziesz w naszej galerii na górze strony.