Izabella Scorupco ma niemały powód do radości. Jej syn właśnie skończył 20 lat, co sprzyja oczywiście świętowaniu. Z tej okazji polsko-szwedzka modelka wstawiła ich wspólne nagranie, do którego dołączyła obszerne życzenia. Sprawdźcie, jak wygląda syn Izabelli Scorupco.

Izabella Scorupco świętuje 20. urodziny syna. W taki sposób spędzają czas wolny

Jacob Raymond to syn polsko-szwedzkiej gwiazdy i amerykańskiego specjalisty branży PR, Jeffrey'a Raymonda. Rodzice chłopaka są po rozwodzie, ale sprawnie dzielą się obowiązkami względem syna. Warto zaznaczyć, że syn Scorupco nie jest osobą medialną jak mama, więc niewiele o nim wiadomo. Po Instagramie modelki i jej pociechy można wywnioskować, że Jacob jest fanem futbolu amerykańskiego i dobrze prowadzi auto. Chętnie zabiera mamę na przejażdżki, co widać na nagraniu z życzeniami. Scorupco napisała takie życzenia:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój najwspanialszy chłopaku. Dziękuję za wszystkie wspaniałe przejażdżki, najlepsze piosenki i śmiechy. Kocham cię bezgranicznie mocno.

Syn Izabelli Scorupco Instagram @izabellascorupco

Jacob Raymond ma dobre relacje z przyrodnią siostrą. Co o niej wiadomo?

Po Instagramie można wywnioskować, że Jacob Raymond ma dobry kontakt z Julią Scorupco, czyli jego przyrodnią, starszą siostrą. Rodzeństwo chętnie pozuje razem do zdjęć. Siostra Jacoba to córka hokeisty Mariusza Czerkawskiego. Ma ciemne włosy i zachwyca urodą podobnie jak mama. Czym się interesuje córka modelki? Wiemy, że Julia Scorupco jest absolwentką medioznawstwa Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii. Po zdjęcia Jacoba, Julii i Izabelli zapraszamy do naszej galerii.