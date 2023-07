Beata Kozidrak znana jest ze swoich odważnych stylizacji. Najczęściej największe wrażenie robi na koncertach, gdzie nie oszczędza przy doborze dodatków i dba o każdy szczegół kreacji. Coraz częściej możemy zobaczyć ją w krótkiej mini eksponującej zgrabne nogi. Nie zawsze jednak wybory piosenkarki są trafione i tak też niestety było podczas spotkania z ambasadorem Panamy. Co założyła Kozidrak?

REKLAMA

Zobacz wideo Nie obyło się bez wpadek

Beata Kozidrak wystrojona na spotkaniu z ambasadorem Panamy

Samo spotkanie nie było wielkim zaskoczeniem. Kozidrak cieszy się sympatią wśród znajomych polityków, a w show-biznesie zna ją każdy. Na Instagramie gwiazda napisała. "Ambasadorowi Panamy w Polsce spodobała się moja piosenka i… zaprosił mnie na lunch! Mamy wiele planów, uwielbiam takie inspirujące spotkania". Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym ma na sobie krótką czarną sukienkę, żółty, wręcz odblaskowy płaszcz i ciemne okulary. Całość dopełniają buty na obcasie. Reakcje fanów? "Totalne bezguście i brak szacunku dla osoby o statusie Ambasadora" - możemy przeczytać na Instagramie. "Myślałam, że to szlafrok po prysznicu" - dodaje inny użytkownik. Dobór stylizacji skomentowała znana widzom programu "Projekt Lady" mentorka, Irena Kamińska-Radomska. Więcej zdjęć zobaczysz w galerii na górze strony.

Beata Kozidrak ostro o hejcie. "Nie rozumiem, skąd się takie chamstwo bierze"

Irena Kamińska-Radomska ocenia strój Kozidrak

Mentorka Irena w ostatnim czasie przeżywa bardzo dobry czas w mediach społecznościowych. Jej filmiki nawiązujące do różnych zasad savoir-vivre stają się już viralami. Specjalistka i tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat tego co można, a czego nie można założyć na takie spotkanie. "Jeżeli gospodarz, w tym przypadku ambasador, nie zaznaczył, jaki strój będzie przyjęty na tym spotkaniu, to należy zastosować się do niepisanej zasady obowiązującej gościa, czyli w tym wypadku dla Beaty Kozidrak, że strój powinien mieć charakter wizytowy - w porze lunchu oczywiście dzienny. W przypadku spódnicy czy sukienki ich długość powinna sięgać kolan z odchyleniami do sześciu centymetrów od środka kolana"- skomentowała w wywiadzie dla Plejady. A wy co uważacie o takim wyborze stylizacji? ZOBACZ TEŻ: Gala Businesswoman Awards. Kozidrak kokietuje w bogato zdobionej kreacji. Jest też "żona Miami" w prześwitach