Pitbull niewątpliwie ma wielu fanów na całym świecie. Amerykański wokalista jest swego rodzaju ikoną w branży rozrywkowej. Nie da się ukryć, że największe hity rapera są dobrze znane polskim fanom. Autor takich piosenek jak "Timber", "Hotel room service" czy "Give me everything" odwiedził jednak Polskę tylko raz. Pitbull wystąpił w Gdańsku w 2012 roku. Do tej pory nie pojawiły się informacje o powrocie artysty do naszego kraju. Aż do teraz. Fani rapera postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Robią wszystko, aby Pitbull zauważył ich starania.

Pitbull przyjedzie do Polski? Fani mają jeden cel

Cała akcja rozpoczęła się od pewnej tiktokerki. Gina Kolarczyk, która w sieci posługuje się nazwą @ginciaaa, ma na swoim koncie ponad 300 tysięcy obserwujących. Rozpoczęła akcję, która ma na celu zwrócenie uwagi Pitbulla. Celem jest koncert artysty w Polsce. Wszystko zaczęło się od komentarzy na profilu na Instagramie. Pod najnowszymi postami wokalisty pojawiło się mnóstwo głosów od polskich fanów, którzy zachęcają go do przyjazdu do naszego kraju. Używają słów i hasztagów "Come to Poland", czyli "Przyjedź do Polski". Pod każdym zdjęciem Pitbulla znajduje się kilkaset komentarzy. To jednak nie koniec. Nowy hasztag #pitbullcometopoland trenduje również na Twitterze. Został użyty kilka tysięcy razy.

Polacy przejęli komentarze na profilu Pitbulla fot. Instagram/@Pitbull/screenshot

Coraz więcej osób przyłącza się do akcji. Część z nich twierdzi, że idealnym miejscem na koncert Pitbulla będzie przyszłoroczny festiwal Opener. Pojawiły się również prośby do organizatorów wydarzenia muzycznego o próbę zaproszenia rapera do Polski. Choć póki co nie ma żadnych wieści w tej sprawie, akcja coraz bardziej się rozrasta. Zdjęcia amerykańskiego rapera znajdziecie w galerii.

Polscy fani przejęli profil Pitbulla na Instagramie. Robią wszystko, aby artysta ich zauważył

Warto podkreślić, że Pitbull jest bardzo aktywny zawodowo. Artysta ma w planach trasę koncertową. W październiku wyrusza wraz z Rickym Martinem i Enrique Iglesiasem na The Trilogy Tour. Niestety, jego trasa obejmuje jedynie Amerykę. Póki co, raper nie ogłosił przyjazdu do Europy.

Wydarzenie na Facebooku - Koncert Pitbulla w Polsce fot. https://www.facebook.com/events/1302850263666925/screenshot

Dla polskich fanów to jednak nic straconego. Akcja organizacji koncertu Pitbulla w Polsce dopiero się rozkręca. Na Facebooku pojawiło się również wydarzenie "Pitbull come to Poland", aby zwrócić uwagę jak największej liczby osób. Póki co, udział bądź zainteresowanie zadeklarowało pawie 70 tysięcy internautów. A wy chcielibyście się wybrać na koncert Pitbulla?