Katie Price to brytyjska modelka, piosenkarka i aktorka, która zgromadziła na Instagramie ponad dwa miliony obserwatorów. Traktuje tę platformę niczym pamiętnik. Modelka wstawia mnóstwo zdjęć z rodziną, ale najwięcej kontrowersji pojawia się pod fotografiami, gdzie widać ją samą. Price to fanka medycyny estetycznej, o czym otwarcie mówi na Instagramie. Jeszcze niedawno poprawiała nos, a teraz udała się do specjalistki na kolejne zabiegi poprawiające urodę.

Katie Price znowu się obstrzykuje. Pochwaliła się efektami na Instagramie

Influencerka nie boi się zabiegów medycyny estetycznej. Regularnie poprawia swój wygląd, co postanowiła pokazać na swoim profilu. Na jej InstaStories widać filmik, gdzie ma wtłaczany preparat za pomocą specjalnej igły. W celu odświeżenia dawnych zabiegów poprawiła sobie teraz policzki, dzięki czemu ma teraz bardziej wysmukloną twarz oraz podniosła usta. Ponadto celebrytka pozbyła się zmarszczek i sama nie może uwierzyć w to, że wygląda jak "nastolatka". Jak wam się podoba efekt finalny? Sama Price jest nim zaskoczona.

Nieźle jak na 45 lat, co? - oznajmiła.

Katie Price https://www.instagram.com/katieprice/

"Wiesz, ile sama przeszłaś operacji. Czy twoje ciało może się jeszcze normalnie poruszać? Tak bardzo rozciągasz skórę podczas tych zabiegów. To twoje ciało i twój wybór. Nie mam nic do operacji plastycznych, ale niektórzy ludzie są po prostu bardzo ładni z natury i nie potrzebują zabiegów. Ty kiedyś też byłaś naturalnie ładna" - wyznała Pricessa Andre, córka gwiazdy w rozmowie na Channel 4. Zdjęcia modelki i jej córki zobaczycie w naszej galerii.