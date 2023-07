Córki Lewandowskiej ją kopiują. Pokazała kolejny przykład. Klara to jej mini wersja 

Anna Lewandowska jest dumną mamą dwóch córek. Trenerka i Robert Lewandowski wychowują Laurę i Klarę. Dziewczynki regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych znanych rodziców, jednak ci dbają, by nie pokazywać za dużo ich twarzy. Co jakiś czas trenerka zaspokaja ciekawość fanów i publikuje rodzinne kadry, na których można zobaczyć więcej szczegółów. Widać, że siostry troszczą się o siebie. "Lewa" w jednym z wywiadów przyznała, że chce wychować córki na wartościowe osoby. Nie pozwala, by to, że mają nieograniczone środki, wpłynęło na ich zachowanie. Od najmłodszych lat wszczepiła im miłość do aktywności fizycznej. Często chwali się też ich talentami. Klara to mała poliglotka. Uwielbia też towarzyszyć mamie podczas treningów. Jak się okazuje, uważnie przygląda się Lewej. Skopiowała jej domową fryzurę. Więcej rodzinnych zdjęć Lewej z córkami w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska zazwyczaj stawia na wygodne zestawy. W zależności od okazji wskakuje w bardziej wyjściowe rzeczy, jednak na co dzień można spotkać ją w sportowych stylizacjach. Przesadnie też się nie maluje. To samo tyczy się również włosów. Gdy nie ma nic zaplanowanego na dany dzień, nic z nimi nie robi, by ich dodatkowo nie odciążać produktami do stylizacji. Z pewnością trenerka zdaje sobie sprawę, że wszystkiemu, co robi i jak się zachowuje, przyglądają się jej córki. Klara i Laura chętnie naśladują mamę. Nie tylko razem z nią ćwiczą i podpatrują podczas codziennej pielęgnacji czy makijażu. Inspirują się nią również w kwestii wyglądu. "Fryzurka na mamusię" - napisała dumna trenerka, publikując zdjęcie Klary ze związanymi na czubku głowy włosami w ciasnego koka. Przy okazji można było zobaczyć buzię dziewczynki z profilu.

Anna Lewandowska jest dumna z córek, co bardzo często podkreśla. Nie ukrywa, że wychowuje je w taki sposób, by były ciekawe świata, wrażliwe, ale też nie bały się stanąć w swojej obronie. Dziewczynki uczą się kilku języków. Oprócz tego uwielbiają sporty wodne i jak sama śmieje się trenerka, mogłyby zostać syrenami.