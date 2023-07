Agnieszka Sienkiewicz jest jedną z popularniejszych polskich aktorek, która wykorzystuje swoje platformy do promowania działalności charytatywnej i pomocy potrzebującym. W postach na Instagramie opowiadała o tym, że przy okazji podróży do Zambii postanowiła adoptować tamtejsze dzieci. Była poruszona ich zachowaniem.

Agnieszka Sienkiewicz przeżyła poruszające chwile w Zambii

Agnieszka Sienkiewicz angażuje się w projekty Fundacji Kasisi, która prowadzi dom dziecka w Zambii. Aktorka miała już okazję odwiedzić to miejsce i poznała sieroty. Ich historie poruszyły ją do tego stopnia, że zdecydowała się im pomóc, przelewając co miesiąc kwoty przeznaczane na zaspokajanie ich potrzeb. W rozmowie z Vivą! wyznała, że szybko dostrzegła ich wdzięczność. Zdjęcia Agnieszki Sienkiewicz Zambii znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Przede wszystkim uderzyły mnie historie tych dzieci. Jeden obraz utkwił mi w pamięci. Siostry opiekują się chłopcem z niepełnosprawnościami. Porusza się za pomocą metalowego, zardzewiałego chodzika. Gdy tylko pojawiałam się w zasięgu jego wzroku, rzucał cały sprzęt i ruszał w moją stronę na czworakach. Był największym szczęściem, rozpromieniał wszystko swoją energią - opowiadała Agnieszka Sienkiewicz w rozmowie z Vivą!.

Agnieszka Sienkiewicz jest blisko z dziećmi adopcyjnymi

Agnieszka Sienkiewicz jest matką dwóch biologicznych córek - Marri i Zosi. Dziewczynki od najmłodszych lat czerpią wzorce z mamy, a starsza z nich zachęciła ją nawet do wybrania na dziecko adopcyjne swojej rówieśniczki. Aktorka w mediach społecznościowych wspominała, że oprócz wsparcia finansowego mile widziane jest wysyłanie listów i drobnych upominków do sierocińca. Sama przyleciała do nich nawet na Dzień Matki, aby dać im odrobinę miłości. "Dziś przede mną piękna podróż, w którą was zapraszam. Dzień Matki spędziłam z moimi córkami, a teraz z ramienia Fundacji Kasisi wyruszam do Zambii, gdzie już jutro przytulę dwójkę moich adoptowanych na odległość Dzieci. W domu dziecka w Kasisi przebywa ok. 200 dzieci. Ich historie są różne, ale wszystkie bolesne" - informowała aktorka na Facebooku.