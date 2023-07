Aleksander Kwaśniewski nie narzeka na brak zajęć. Wciąż jest aktywny zawodowo. Chętnie udziela wywiadów, a na podstawie jednego z nich powstała ostatnio książka "Prezydent". W niej Kwaśniewski otworzył się na między innymi temat pracy i rodziny. Szczerości nie zabrakło także podczas ostatniej rozmowy byłego prezydenta z Gazetą.pl. Zdradził w niej bowiem, na jaką emeryturę może liczyć.

Aleksander Kwaśniewski o emeryturze. Ta suma nie wystarcza mu na godne życie

W tym roku średnia wysokość emerytury w Polsce wynosi 3483 zł. To więcej niż w 2022 roku, kiedy emeryci otrzymywali ok. 2700 zł brutto. Jednym emerytom wysokość obecnej emerytury wystarcza, drudzy natomiast muszą nadal pracować, aby się utrzymać. Jak wygląda kwestia świadczenia emerytalnego u byłego prezydenta? Pobierana kwota nie wystarcza mu na życie, dlatego wciąż pracuje.

Powiedzmy sobie. I tak nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili ok. 12 tys. zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. - wyznał Kwaśniewski.

Kwaśniewski mówi, że jego emerytura nie pokryje kosztów dużej rodziny

"No, ale to nie są kwoty, które - jak ma się dużą rodzinę - mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę" - wyznał były prezydent. Warto zaznaczyć, że nadal ma on wiele obowiązków zawodowych. Kwaśniewski często udziela się medialnie. Ponadto prężnie działa za granicą, gdzie na przykład prowadzi wykłady. "Dopóki człowieka zapraszają, dopóki chcą słuchać, to można się też cieszyć, bo to daje takie poczucie, że jestem potrzebny, że coś jeszcze mogę zrobić" - dodał Kwaśniewski. Po zdjęcia byłego prezydenta zapraszamy do galerii.