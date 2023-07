Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mają za sobą intensywny czas, nie tylko pod względem kariery, ale i spotkań towarzyskich. Małżonkowie angażują się w wiele projektów, ale dbają o balans w życiu i znajdują czas nie tylko na pracę i treningi, ale i imprezy z bliskimi. Tak było podczas odnowy ich przysięgi małżeńskiej, która odbyła się w słonecznej Toskanii. Razem z nimi ten wyjątkowy dzień świętowała plejada gwiazd. Po chwilach relaksu udali się na rodzinne wakacje. Przyłapano ich na Capri, gdzie spędzali czas na jachcie.

Lewandowscy przyłapani na jachcie na Capri. Trenerka wyglądała inaczej, niż na Instagramie

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski powrócili już do codziennych obowiązków. Niedawno fotoreporterzy przyłapali ich na wodnych szaleństwach na Capri. Małżonkowie uwielbiają Włochy, a Toskania z pewnością ma specjalne miejsce w ich sercu. "Lewa" i piłkarz są fanami aktywnego wypoczynku. Podczas włoskiego urlopu wynajęli jacht i wypłynęli na szerokie wody. W tym czasie przyłapali ich fotoreporterzy. Piłkarz był bez koszulki i z dumą prezentował muskularne ciało. Miał do dyspozycji skuter i deskę SUP.

Trenerka jakiś czas temu chwaliła się estetycznym kadrem z jachtu na Instagramie. Wówczas zapozowała w czarnym bikini na tle pięknego krajobrazu. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi Anna stała przy mężu. Od razu w oczy rzuca się fakt, że na głowie miała kask i założoną kamizelkę ratunkową. Widać, ze trenerka nawet podczas wodnych szaleństw na pierwszy miejscu stawia na bezpieczeństwo. "Lewa" lubi próbować nowych rzeczy. Niedawno opublikowała na Instagramie zdjęcie, które wystraszyło fanów. Pokazała rany na ciele. Okazało się, że są one właśnie następstwem sportów wodnych. Biorąc pod uwagę ilość i wielkość obrażeń musiało być naprawdę intensywnie. Więcej wakacyjnych kadrów z Lewymi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Lewandowscy przyłapani na jachcie na Capri. Trenerka wyglądała inaczej, niż na Instagramie Fot. EN