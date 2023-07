"Jestem zrobiona na tyle, na ile było mnie stać". Te gwiazdy przyznały się do operacji plastycznych

Dzisiejsza medycyna estetyczna oferuje niemal nieograniczone możliwości poprawiania swojej urody. Zarówno gwiazdy, jak i "zwyczajni" ludzie nie poprzestają na "klasycznych" poprawkach w stylu powiększenie biustu czy korekta nosa. Teraz można poprawić i zmienić niemal już wszystko i pożegnać się ze swoim dawnym wyglądem. Większość gwiazd głośno i chętnie przyznaje się do poddawania się operacjom plastycznym czy zabiegom z zakresu medycyny estetycznej. Kto znalazł się w tym gronie?

Doda walczyła w sądzie

Nie da się ukryć, że artystka była jedną z pierwszych gwiazd, która przyznała, że powiększyła swoje piersi. Była z nich dumna, chętnie prezentowała je w odważnych stylizacjach czy podczas sesji zdjęciowych. W pewnym momencie stały się niemal jej znakiem rozpoznawczym. Co ciekawe, Doda ma na swoim koncie wygrany proces z lekarzem, który w programie "Na językach" insynuował, jakoby poddała się większej liczbie zabiegów. "Posiłkując się moim zdjęciem i markerem, pokazywał przed milionami widzów ze szczegółami, w których miejscach konkretnie ingerował chirurg plastyk w moją twarz. Wszystko to było kłamstwem i rozpoczęło lawinę obrzydliwych komentarzy pod moimi zdjęciami czy artykułami, która uderzała we mnie do DZIŚ" - napisała Doda kilka lat temu. W czasie procesu artystka dobitnie udowodniła, że nie poddała się operacjom, które zarzucał jej lekarz. Specjaliści, którzy zostali wyznaczeni przez sąd, analizowali jej skórę, sprawdzali, czy nie ma mikoblizn "za uszami, we włosach, a także w nosie".

Danuta Martyniuk zrobiła to nie tylko ze względów estetycznych

Żona Zenka Martyniuka zdradziła, że poddała się operacji nosa. Zrobiła to nie tylko ze względów estetycznych, ale także zdrowotnych. "Miałam prawą przegrodę nosową skrzywioną, że tylko 10 proc. jej było" - mówiła. Za to w rozmowie z portalem Świat Gwiazd wyznała, że przygotowuje się do operacyjnego liftingu twarzy. "Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem, jakie to ważne".

Nie wszystkie operacje Ewel0ny były udane

Ewelina Kubiak od kilku lat przechodzi kolejne operacje plastyczne, które zmieniają jej ciało. Niestety, nie wszystkie okazały się udane. Jedna z operacji, wykonana w tureckiej klinice, skończyła się powikłaniami. "Miałam cztery rany, gdzie wdała mi się martwica. Miałam wycinane płaty skóry. Ponad rok męczyłam się, żeby z tego wyjść, żeby rany się zrosły i żebym mogła funkcjonować" - pisała na Instagramie.

Ewa Chodakowska nigdy tego nie ukrywała

Śmiało o swojej przemianie mówiła Ewa Chodakowska. Trenerka wiele razy o tym wspominała we wpisach na Instagramie. Pod nóż poszła, gdy miała 23 lata. "Wiedziałam, ze BIUSTU treningiem sobie "nie urosnę", a chciałam go mieć.. I JUŻ! To sobie go kupiłam.. Nie będę pokutować za niego do końca życia.." - napisała kiedyś Ewa Chodakowska na Instagramie.

Blanka Lipińska: Jestem zrobiona na tyle, na ile było mnie stać

Ogromną fanką inwazyjnych zmian w wyglądzie jest Blanka Lipińska. Autorka erotyków m.in. wycięła torebki tłuszczowe z policzków. O zabiegach opowiedziała kiedyś w "Dzień dobry TVN". "Robiliśmy fale radiowe, żeby mi podnieść owal twarzy, kontur, żebym była młodsza o dziesięć lat. (...) Nigdy nie będę udawać, że mam dietę zmieniającą rysy twarzy. Jestem zrobiona na tyle, na ile było mnie stać. Na tyle, ile uznałam, że będę wyglądać jeszcze w miarę naturalnie, by nie przypominać "kobiety-kota" - powiedziała wtedy.

