Posłuchał rady jasnowidza. Damian Aleksander zachwycił w "Idolu". Co dziś u niego słychać?

Program "Idol" przyciągał tłumy widzów w latach 2002-2005, nic więc dziwnego, że został reanimowany po latach i widzowie znów mogli oglądać utalentowanych uczestników w 2017 roku. "Idol" zagwarantował sukces i karierę wielu polskim gwiazdom, wśród których są m.in. Monika Brodka, Ania Dąbrowska czy Krzysztof Zalewski. Jednym z uczestników, który pojawił się w drugiej edycji show, był Damian Aleksander, który szlifował już swój talent w Teatrze Muzycznym Roma. Artysta wyróżniał się niezwykłym głosem. Po programie zniknął. Czym dziś się zajmuje?

Damian Aleksander zaczął rozwijać swój talent jako dziecko

Pierwsze kroki na scenie Damian Aleksander stawiał już jako kilkulatek. Występował wtedy w Żegańskim Pałacu Kultury. Tam grał w teatralnych sztukach, a także uczył się tańca. Stwierdził jednak, że taniec towarzyski nie jest w jego stylu i przerzucił się na breakdance. Jako nastolatek artysta zaczął współpracować z Teatrem Tańca Współczesnego "Saga" w Zielonej Górze. Choć interesował się teatrem, to nie wiązał z nim swojej przyszłości. W wywiadach wspominał, że przede wszystkim szukał swojej drogi.

Damian Aleksander wytrwale szlifował swój talent, aż w końcu zaczął występować w musicalach i trafił do Teatru Muzycznego Roma. Wcześniej jednak występował w Gdyni. Co ciekawe, w jednym z wywiadów przyznał, że to jasnowidz podpowiedział mu, by wybrał "szkołę artystyczną na północy kraju". Posłuchał jego rady. Na deskach Teatru Muzycznego Roma Damian Aleksander grał w najważniejszych i najgłośniejszych sztukach - "Miss Sajgon", "Grease", "Les Miserables" czy "Upiór w operze".

Damian Aleksander wystąpił w "Idolu"

W końcu w 2002 roku Damian Aleksander zdecydował się wziąć udział w "Idolu", gdzie zachwycał jurorów i widzów. Kuba Wojewódzki powiedział mu nawet wprost, że nie wyobraża sobie finału bez niego. Ostatecznie wtedy zajął ósme miejsce, a zwycięzcą został Krzysztof Zalewski. Mimo że programu nie wygrał, to jednak wciąż skupiał się na aktorstwie i musicalach. W międzyczasie został nawet prezenterem - prowadził program "Przy piwie", a także współtworzył program "Z musicalem pod rękę" na radiowej antenie. Użyczał też swojego głosu w filmach i serialach animowanych. Co dziś robi Damian Aleksander? Niezmiennie występuje na teatralnych deskach, choć nie w Romie. Z teatrem rozstał się w 2013 roku i od tego czasu występował w Białymstoku, w Poznaniu czy w Warszawie, ale w Teatrze Syrena. Pojawił się też we Wrocławiu. Jak dzisiaj wygląda? Sprawdźcie w naszej galerii!