Przed Ewą Chodakowską i Joanną Krupą ogromne wyzwanie. Trenerka i modelka zostały zaproszone do poprowadzenia najnowszego programu. "Zacznijmy odNowa" to reality show mające na celu zrewolucjonizowanie małżeństw uczestników. Do programu zgłosiły się pary, które desperacko potrzebują zmian. Prowadzące będą starały się odmienić nie tylko wygląd małżonków, ale także umocnić ich relacje.

Ewa Chodakowska o pracy z Joanną Krupą. "Rozmawiamy tak, jakbyśmy się znały całe wieki"

W rozmowie z "Co za tydzień" Chodakowska i Krupa opowiedziały o kulisach pracy nad wspólnym projektem. Trenerka Polek przyznała, że program traktuje jako ekscytujące wyzwanie. Jak dogaduje się z Krupą? Na tym polu nie mogło być lepiej! Gwiazdy od razu złapały świetny kontakt. "Co mnie urzekło, to to, że Asia na planie jest taka sama jak poza kamerami. Jest szalenie profesjonalna, a myślę, że w pracy jest to niezbędny fundament. Kiedy rozmawiamy prywatnie, to rozmawiamy tak, jakbyśmy się znały całe wieki. Więc wiesz, tutaj mamy taki fajny, otwarty luz".

Joanna Krupa na planie komplementuje Chodakowską

Chodakowskiej wtórowała Krupa, która również doskonale bawi się w towarzystwie trenerki. Przyznała, że połączyły je podobne postawy - obie są pewnymi siebie kobietami, które niczego sobie nie zazdroszczą. "Właśnie nawet dzisiaj nagrywaliśmy i Ewka mówi: "Ale pięknie wyglądasz". I ja też do niej: "Ale super wyglądasz, piękne masz włosy". Wiesz, kobiety, które są pewnie siebie i siebie lubią, lubią różne też piękne kobiety i sobie komplementują. Tutaj konfliktu się nie doszukasz, rywalizacji też się nie doszukasz". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowej, show biznesowej przyjaźni? Wiele na to wskazuje.