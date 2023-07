Agnieszka Włodarczyk chętnie pokazuje swoje wnętrza. Z salonu widać duży ogród, a w nim morze kwiatów

Agnieszka Włodarczyk jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 350 tysięcy internautów. Gwiazda jest z nimi w stałym kontakcie, chętnie odpowiada na komentarze i pokazuje im swoją codzienność. Za tym idzie fakt, że często wrzuca zdjęcia i nagrania zrobione w jej i Roberta Karasia czterech kątach. Dzięki temu wiemy, jak wygląda ich mieszkanie.

Zobacz wideo Tak Włodarczyk urządzała mieszkanie

Jak wygląda mieszkanie Agnieszki Włodarczyk?

Aktorka wraz z partnerem i synem mieszkają na parterze, dzięki czemu mogą się cieszyć dostępem do ogrodu. Najczęściej Agnieszka Włodarczyk pokazuje zdjęcia z salonu, który jest połączony z kuchnią, a z okien w obu pomieszczeniach widać właśnie wyżej wspomniany ogród. Wnętrza są urządzone minimalistycznie - dominują stonowane barwy, głównie biel i szarości. Wszystko jest spójne i dopasowane.

Kuchnia jest niewielka i także została minimalistycznie urządzona. Agnieszka Włodarczyk postawiła w niej na modną i uniwersalną biel - białe są zarówno meble, jak i płytki. Do tego dopasowany został drewniany blat. Między kuchnią a salonem stoi drewniany stół i jasne krzesła z metalowymi nogami. W domu Włodarczyk i Karasia nie jest jednak sterylnie. Nieco chłodne barwy ścian, mebli czy podłóg ożywiają dodatki - obrazy czy dekoracje. Tych aktorka ma sporo już w samym salonie. Jedna ze ścian została ozdobiona ramkami ze zdjęciami oraz różnymi dodatkami. Uwagę zwraca m.in duża litera "M", być może nawiązująca do pierwszej litery w imieniu syna aktorki, Milana.

Agnieszka Włodarczyk sprzedała duży dom

Jakiś czas temu aktorka przyznała, że pozbyła się 400-metrowego domu. Mieszkała w nim jeszcze zanim związała się z Robertem. "Nie metry, ani życiowe "umilacze" sprawią, że będziesz szczęśliwa. Duża powierzchnia bez poczucia, że jest się kochaną, bez poczucia bezpieczeństwa, bez perspektywy rodziny, za to z perspektywą 30 lat oddawania do banku co miesiąc ogromnej sumy pieniędzy, sprawia, że czujesz się więźniem. Kiedy sprzedałam po pięciu latach te mury, poczułam ulgę... Nigdy więcej życia na wyrost, na pokaz, dla frajdy znajomych, a mojej udręki. Kolejny dom kupiłam już rozsądnie, jest ekonomiczny, przytulny i słoneczny. Kiedy mieszkałam w nim sama czułam, że jest o połowę za duży" - pisała Agnieszka Włodarczyk w jednym z instagramowych wpisów. Teraz nie ukrywa, że mieszkanie jest jednym z jej ulubionych miejsc. A więcej zdjęć z azylu aktorki znajdziecie w naszej galerii.