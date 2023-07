Agata Rubik aktywnie prowadzi konto na Instagramie, na którym śledzi ją ponad 189 tys. użytkowników. Wśród nich są fani, którzy nie szczędzą jej komplementów, a także ci lubiący się czepiać najdrobniejszych szczegółów. Pod jednym z ostatnich zdjęć na profilu Rubik pojawiły się pytania o jej teściów. Influencerka postanowiła stosownie zareagować.

Zobacz wideo Córka Agaty i Piotra Rubików śpiewa i tańczy

Agata Rubik nie wstydzi się teściów. Fani: Brakuje nam rodziny Piotra

"Ostatnie zdjęcie z rodzicami przed wyjazdem. Pójdzie do ramki. Choć znając życie już niebawem znowu się zobaczymy" - tak został podpisany post na profilu Rubik. Widać na nim rodziców Rubik, a także jej dwie córki, Helenę i Alicję. Wkrótce rodzina Rubików wyprowadzi się do USA. Jedna z obserwatorek zapytała: "A rodzice Piotra gdzie? Smutne". Fanka dodała, że na zdjęciu brakuje jej rodziców kompozytora, po czym dodała: "Może pani Agatka wstydzi się swojej teściowej". Rubik postanowiła zareagować:

Teściowej się nie wstydzę, a co do komentarzy - nie akceptuję tylko chamstwa i przekleństw.

Agata Rubik żegna się z rodziną. Obserwatorka: "Zabrzmiało jak ostatnie pożegnanie"

Agata Rubik wyprzedaje buty. "Miałam je chyba raz na sobie"

Powyższe zdjęcie nawiązywało do pożegnania spowodowanego przeprowadzką Rubików. Wiemy, że wkrótce rodzina kompozytora będzie żyła w USA. Niektórzy jednak inaczej odebrali przekaz posta. "Wiadomo, że będziecie latać do siebie non stop, nie rozumiem takich postów. Dla mnie "ostatnie zdjęcie", przepraszam, ale zabrzmiało jak ostatnie pożegnanie" - napisała pod postem jedna z fanek. Rubik postanowiła doprecyzować: "Bo to jednak duża zmiana. Rozpoczynamy, jakby nie patrzeć, nową przygodę". Po zdjęcia całej rodziny zapraszamy do galerii.