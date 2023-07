Śmiało można powiedzieć, że w tym roku Polacy nie mieli sobie równych w Lidze Narodów. Chociaż od początku byli typowani na faworytów, to jak wiadomo, sport rządzi się swoimi prawami. Siatkarze już piąty raz podchodzili do tego turnieju, ale po raz pierwszy udało im się wywalczyć złoto. Zasłużenie więc otrzymali naprawdę niezły przypływ gotówki. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Ile zarobili?

Nasza kadra za wygranie całego turnieju otrzymała milion dolarów, czyli cztery miliony złotych. Dla porównania, za zwycięstwo w mistrzostwach świata można otrzymać 200 tysięcy złotych. Amerykanie za drugie miejsce otrzymali połowę mniej, ale dodatkowo zostali nagrodzeni bonusową kwotą w wysokości 30 tysięcy dolarów za otrzymanie największej liczby zielonych kartek. Brązowi medaliści, czyli siatkarze z Japonii, dla których jest to największe osiągnięcie od ponad 40 lat, dostaną nagrodę w wysokości 300 tysięcy dolarów.

Reprezentacja Polski nie poprzestaje na Lidze Narodów

Liga Narodów miała być tylko rozgrzewką przed dużo ważniejszym wydarzeniem. Polski selekcjoner Nikola Grbić od początku podkreślał, że najważniejsza w tym roku jest kwalifikacja na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Turniej ma odbyć się na samym końcu kadrowego sezonu i jak możemy już teraz zauważyć, Polacy są naprawdę dobrze przygotowani. Siatkarze podkreślają, że nie spoczywają na laurach. Przed nimi jeszcze dużo pracy i treningów, żeby jak najlepiej zaprezentować się na igrzyskach. Po takim występie w Lidze Narodów nie mamy wątpliwości, że będzie to spektakularne widowisko. ZOBACZ TEŻ: To on poprowadził Polaków do złota w Lidze Narodów. W młodości spał z piłkami. Kim jest Łukasz Kaczmarek?