W finałowym turnieju Ligi Narodów nasi reprezentanci stracili tylko jeden set. Nie da się ukryć, że radość kibiców z całej Polski sięgała zenitu. Fani siatkówki doskonale znają zawodników drużyny. Nie wszyscy wiedzą jednak, z kim związani są siatkarze i od kogo otrzymują największe wsparcie. Poznajcie siatkarskie WAGs, czyli ukochane zawodników reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawniczka, modelka, trenerka personalna. Oto, kim są żony i partnerki polskich skoczków narciarskich

Kim są partnerki polskich siatkarzy? Niektóre z nich podzielają sportowe pasje

Bartosz Kurek, czyli kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej, nie pojawił się na boisku w finałowym meczu Ligi Narodów. Mimo to nadal jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiej siatkówki. Jego żona ma na imię Anna.

WAGs wystroiły się na drugi ślub Lewandowskich. Nie ustrzegły się jednak wpadek

Kobieta niegdyś również grała w siatkówkę. Dziś aktywnie działa w mediach społecznościowych. Obecnie Anna i Bartosz Kurkowie mieszkają w Japonii. Żona siatkarza chętnie pokazuje w sieci, jak wygląda ich codzienność w azjatyckim kraju.

W finałowym meczu Ligi Narodów miejsce Bartosza Kurka zajął Aleksander Śliwka. Żoną siatkarza jest Jagoda Gruszczyńska. Kobieta również podziela zamiłowanie męża do sportu. Pasjonuje się siatkówką plażową i ma na koncie kilka małych sukcesów. Niegdyś zdobyła trochę nagród i wyróżnień.

Wymieniając miłości siatkarzy, trudno byłoby nie wspomnieć o żonie Karola Kłosa. Aleksandra uwielbia podróżować. Relacjami z wycieczek chętnie dzieli się na Instagramie. W wyprawach do egzotycznych miejsc najczęściej towarzyszy jej mąż. Gołym okiem widać, że para świetnie się dogaduje.

Kim są partnerki polskich siatkarzy? Siatkarze mogą liczyć na ich wsparcie

Z kolei Kamil Semeniuk, który również bardzo wyróżnia się na tle polskiej drużyny siatkarskiej, może liczyć na wsparcie partnerki Katarzyny. Ukochana towarzyszyła mu również podczas finałowego meczu Ligi Narodów. "Przejechać z samego rana ponad 650 km, żeby wieczorem przeżyć coś takiego? Jestem, zawsze" - napisała na Instagramie. Z jej profilu można również wywnioskować, że para jest zaręczona.

Mateusz Bieniek w trakcie finałowego meczu Ligi Narodów doznał nieprzyjemnego urazu. Całe szczęście siatkarz może liczyć na wsparcie żony. Marta dba o to, by strzec prywatność. Kobieta nie prowadzi publicznego konto na Instagramie. Za to na profilu sportowca możemy zobaczyć kilka ujęć ze ślubnej sesji fotograficznej.

Żoną Pawła Zatorskiego jest Agnieszka Zatorska. Kobieta pracuje jako lekarka pediatra. Skończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pobrali się w 2016 roku. Agnieszka i Paweł doczekali się dwóch synów: Samuela i Maksymiliana. Tuż po finale Ligi Narodów pokazała swoje wsparcie dla męża. "Fajnie patrzeć, jak tworzysz historię kochanie i móc ci w tym towarzyszyć. Gość, którego widzicie, to przykład tytanowej pracy i poświęcenia dla tego, co robi" - napisała na profilu na Instagramie.

Ukochaną Jakuba Kochanowskiego jest Aleksandra Kołodziejczyk. Partnerka siatkarza pochodzi z Olsztyna. Obecnie ma 25 lat. W 2017 roku była finalistką konkursu Polonia. Również interesuje się siatkówką. Studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Najwierniejszą kibicką Grzegorza Łomacza jest Aleksandra Gorglol. Rozgrywający reprezentacji Polski oświadczył się partnerce w 2020 roku. Para doczekała się córki Jagny. Dziewczynka przyszła na świat w kwietniu 2021 roku. Siatkarz wraz z ukochaną często publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Ukochaną Bartosza Bednorza jest Karolina Bryniarska. Kobieta pracuje jako modelka i fotomodelka. Dotychczas podjęła współpracę z wieloma markami różnych branż. Występowała również w kilku serialach. Można było ją podziwiać w produkcjach takich jak "Piąty stadion" czy "Ojciec Mateusz".

Ukochaną Wilfredo Leona jest Małgorzata. Jakiś czas temu para stanęła na ślubnym kobiercu. Doczekali się trójki dzieci. Wilfredo i Małgorzata zostali rodzicami w maju 2017, gdy na świat przyszła ich pierwsza córka. Zakochani mają również młodszego o dwa lata syna Cristiana. W czerwcu 2023 roku urodziła im się kolejna córka.

Łukasz Kaczmarek od dłuższego czasu związany jest z ukochaną Dominiką. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w 2016 roku. Zakochani doczekali się dwóch córek: Kaliny i Poli. Partnerka siatkarza aktywnie działa w mediach społecznościowych. Często publikuje zdjęcie z rodziną.

Niektórzy polscy siatkarze rzadko opowiadają o swoich partnerkach. Jakub Popiwczak ceni sobie prywatność. Wiadomo jednak, że od wielu lat jest związany z Magdą Wróbel. O samej ukochanej sportowca trudno znaleźć dużo informacji. Kobieta posiada konto na Instagramie. W mediach społecznościowych mówi o sobie "prawniczka, niegdyś tancerka". Zakochani doczekali się syna Jasia.

Marcin Janusz związał się z Katarzyną Olszewską. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w czerwcu 2022 roku. Ich wesele miało miejsce w okolicach Nowego Sącza. Katarzyna prywatnie jest inżynierem technologii żywności, jak i również magistrem dietetyki.

Zestawienie WAGs polskich siatkarzy zamyka Bartosz Kwolek z ukochaną Mają. Kobieta jest siostrą piłkarza Mateusza Klicha. Para doczekała się syna Leonarda, który przyszedł na świat we wrześniu 2022 roku. Narodziny pierwszego dziecka zakochanych miały miejsce w czasie Mistrzostw Świata siatkarzy, które akurat były rozgrywane w Polsce. W 2023 roku Bartosz i Maja powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Więcej zdjęć polskich siatkarzy z ukochanymi znajdziecie w galerii na górze strony.