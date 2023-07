Caroline Derpieński szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu, po tym, gdy jak sama twierdzi, zdobyła już ten amerykański. Modelka chętnie udziela wywiadów i bierze udział w branżowych imprezach. Nie przestaje szokować, a niektóre z jej wypowiedzi spotykają się z ostrą krytyką ze strony internautów. Ci zarzucili jej hipokryzję. Wypomnieli, że w przeszłości chętnie fotografowała się z polskimi gwiazdami. Gdy pytano ją, dlaczego nie pojawiła się na premierze Barbie, nie odmówiła sobie drobnego ataku w stronę Julii Wieniawy. "Daję błyszczeć wszystkim polskim celebrities [...] Ale naprawdę, jakby te wszystkie Wieniawy się czuły, gdybym po prostu skradła całe show i pokazała, kto rządzi w Polsce aktualnie" - opowiadała na Instagramie.

Zobacz wideo Caroline Derpienski MIAŻDŻY Joannę Krupę. „Ja mam popularność od razu"

Derpieński kiedyś chętnie robiła selfie z polskimi gwiazdami. Aspiruje wyżej. "Życie to postęp"

Caroline Derpieński obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych gdzie rozwija karierę modelki i Instagramowej celebrytki. Kiedyś jednak prowadziła życie przeciętnej nastolatki. Internauci dokopali się do starych zdjęć na jej profilu, gdzie pozowała między innymi z Julią Wieniawą czy Maffashion. Postanowiła odnieść się do sprawy i podkreśla, że w ówczesnym momencie życia była zafascynowana rodzimym show-biznesem. Dziś jednak mierzy znacznie dalej.

Około siedem lat temu (kiedy byłam jeszcze dzieckiem) cieszyły mnie spotkania z "celebrytami" w Warszawie, jako 13-latki z Białegostoku z 200 tysiącami follow, a w tej chwili jestem w innym miejscu życia, o którym warszawskie sławy mogą obecnie pomarzyć - zaczęła modelka.

Derpienski kiedyś chętnie robiła selfie z polskimi gwiazdami. Aspiruje wyżej. 'Życie to postęp' Fot. Instagram/ carolinederpienski

Caroline Derpieński przyjaźni się z największymi gwiazdami

Caroline Derpieński w wywiadach sprzed kilku miesięcy chwaliła się tym, że w Los Angeles bez przerwy spotyka się z największymi gwiazdami. Ponoć miała nawet pić shoty z Kendall Jenner. To nie koniec. Teraz zdradziła, że najbogatsi zapraszają ją do domów i są w bliskich relacjach. "Jestem zapraszana na top eventy poza Polską, np. do domu Philippa Pleina, czerwony dywan w Cannes oraz mam dostęp i spędzam czas (nie tylko fotki) z np. matką najbogatszego człowieka na świecie - Elona Muska i aniołkami Victoria's Secret jak np. Alessandra Ambrosio. Życie to jest postęp. Kiedyś coś wydawało się ciekawe, teraz jest przeżytkiem" - podsumowała. Zdjęcia Caroline Derpieński znajdziesz w naszej galerii na górze strony.