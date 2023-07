Sylwia Bomba zadeklarowała w mediach, że dałaby szansę nowemu mężczyźnie. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" chętnie stworzyłaby relację z kimś, kto kocha dzieci. Zaznaczmy, że Bomba jest mamą pięcioletniej Tosi, więc to warunek konieczny. Celebrytka nie widzi ponadto problemu w stworzeniu relacji z partnerem, który miałby dziecko z poprzedniego związku. Patchwork jej niestraszny!

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba wróciła do randkowania. Jaki typ mężczyzny ją kręci? Tinder ją rozczarował

Sylwia Bomba nie zamierza mieć więcej swoich dzieci, ale chętnie zaopiekuje się cudzymi

Dla gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" wygląd drugiej połówki to kwestia drugorzędna. "Generalnie dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o mężczyznę, jest zdecydowanie charakter i osobowość oraz to, żeby miał dobre serce. To jest dla mnie bardzo ważne. I żeby szanował innych ludzi i żeby kochał dzieci" - wyznała w rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Bomba nie widzi ponadto problemu, aby przyszły partner miał pociechy z poprzedniej relacji, liczy się dla niej fakt, by był dojrzałym mężczyzną. Zadeklarowała również, że na ten moment nie wyobraża sobie, by mogła urodzić kolejne dziecko.

Nie chcę mieć kolejnego dziecka i mówię o tym oficjalnie. Jakby na przykład mój przyszły partner miał jedno dziecko, to byśmy byli taką super szczęśliwą rodzinką w liczbie cztery - dodała.

Sylwia Bomba Fot. KAPiF

Sylwia Bomba widzi siebie jako macochę. Zdradziła, jak mogłaby spędzać czas z pasierbami

"Myślę, że bym była taką cool macochą. Jeżeli by miał [partner - przyp. red.] na przykład dziecko w wieku nastoletnim, to bym z tymi jego dzieciakami TikToki kręciła. Naprawdę" - wyznała uczestniczka show. Życzymy zatem Sylwii Bombie szczęścia w miłości, a Was zapraszamy do galerii zdjęć na górze strony.