Aleksandra Domańska należy do grona aktorek, które uwielbiają udzielać się w mediach społecznościowych. To tam pokazuje fanom kulisy życia codziennego i przekazuje swoje przemyślenia. Na jej profilu znajdziemy również kadry z synem. Ostatnie było jednak wyjątkowe. W końcu pokazała twarz Ariela.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Domańska zażenowana #CucChallenge

Aleksandra Domańska pokazała twarz syna

Ariel przyszedł na świat w październiku 2021 i od razu skradł serce Aleksandry Domańskiej. Aktorka poświęca mu każdą możliwą chwilę i stara się dać mu jak najwięcej miłości. Do tej pory pokazując go w mediach społecznościowych starała się chronić jego prywatności i zawsze zakrywała twarz. Po dwóch latach zrobiła jednak wyjątek i w końcu się nim pochwaliła. W niedzielne popołudnie wybrali się na spacer. Chłopiec jest do niej bardzo podobny i ma piękne blond włosy. Więcej zdjęć Aleksandry Domańskiej z Arielem znajdziesz w naszej galerii na gorze strony.

Aleksandra Domańska Instagram @domanska_naprawde

Dzieci tych gwiazd żyją w luksusie. Złota kołyska i mini-ferrari to dopiero początek

Aleksandra Domańska w pięknych słowach o macierzyństwie

Aleksandra Domańska wielokrotnie poruszała temat macierzyństwa i tego, jak zmieniło jej życie. W jednym z postów wyznała, że po urodzeniu syna stała się dużo bardziej emocjonalna, co nie zawsze ułatwia jej codzienne funkcjonowanie. "Macierzyństwo zmienia wszystko bezpowrotnie. Nie na gorsze i nie na lepsze, zmienia po prostu. Zmienia ciało, relacje, przyjaźnie, świata postrzeganie, codzienność. Wychylenia emocjonalne są większe niż dotychczas, zamiast trudno bywa bardzo trudno, zamiast dobrze bywa wspaniale" - pisała aktorka we wpisie na Instagramie.