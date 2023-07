Dorota Zawadzka wróciła do czasów, w których była nastolatką. Znana Superniania jest w stałym kontakcie z fanami w internecie, więc gdy wzięło ją na wspomnienia, pokazała wszystkim zdjęcie, na którym widać, jak wyglądała 42 lata temu. Kadr wykonano w 1981 roku, a była gwiazda TVN ma na nim 18 lat. Archiwalną fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Superniania zdradza, jak wyglądała, gdy miała 18 lat

To, jak zmieniła się Dorota Zawadzka w ostatnich latach, można obserwować na Facebooku Superniani, który aktualizuje niemal codziennie. Poza nowinkami z życia codziennego, dba o to, by regularnie zamieszczać na nim swoje najnowsze fotografie czy otaczającej jej rzeczywistości. 24 lipca była gwiazda TVN zdradziła fanom, że ma w planach napisanie nowej książki. Jej treść zainspirowała ją do pokazania swojej starej fotografii i podsumowania się jednym zdaniem. "Na zdjęciu ja osiemnastolatka. Mądra i atrakcyjna" - brzmi podpis Superniani pod zdjęciem, które pokazujemy w galerii na górze strony.

Superniania o przeprowadzce na wieś. Jak wygląda remont jej domu?

Superniania zdradziła wyniki swojej matury

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, w którym Dorota Zawadzka pokusiła się o wspomnienia. Dopiero co na początku lipca, znana psycholożka rozprawiała o swojej maturze i dalszej edukacji. "Obowiązkowo pisemne polski i matematyka - odpowiednio dostałam czwórkę i trójkę. I wybrane dwa ustne u mnie biologia i chemia. Odpowiednio cztery i trzy. Wtedy żeby dostać się na studia obowiązywały egzaminy wstępne. Wybrałam biologię. Na egzaminie czułam, że to 'moje' tematy. Oblałam" - pisała. Dorota nie poddała się jednak i kilka lat później dostała się na psychologię, czego nie żałuje. Została wtedy prymuską. "Ten czas mnie zbudował. Na studiach stypendia naukowe i wyróżnienia, a na koniec propozycja asystentury. Potem powstanie SWPS i zaproszenie do nauczania i tam. Zawsze miałam jedne z najlepszych ocen ewaluacyjnych od studentów" - opowiadała i nawiązała też do późniejszego czasu w telewizji.

A potem przyszła „kariera" w TVP. A dużo potem TVN. Kto by pomyślał patrząc na tróje na maturze - napisała Superniania na Facebooku.

